С завтрашнего дня Финляндия полностью открыта для наших туристов

Россия завтра снимает ограничения на пересечение границы, введенные ранее в связи с распространением COVID-19. Правда, по возвращении россиянам пока что по-прежнему нужно сдавать ПЦР-тест.

При этом соседняя Финляндия сняла антиковидные ограничения на въезд еще 30 июня, возобновив прием туристов из третьих стран, в том числе из России.

«Хельсинки всегда был хабом, и через Финляндию становятся доступны другие европейские страны, так как поездки через Стамбул или ОАЭ – это большой крюк. И есть ажиотажный спрос на финские визы, в Петербурге запись на вторую половину августа.

Но если сравнивать его с тем количеством виз, которое выдавало консульство в 2019 году, до ажиотажа далеко. Однако сама возможность поехать в Финляндию очень порадовала наших туристов», — заявила вчера журналистам исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

В свою очередь, гендиректор туроператора и сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян, отметил ранее в интервью «Интерфаксу», что ажиотажного спроса на путешествия в Финляндию ожидать не стоит.

"Финляндия сейчас выдает крайне мало виз по причине нехватки персонала из-за высылки дипломатов. В ближайшее время получить финскую визу практически невозможно, там запись чуть ли не на конец августа. Само открытие сухопутной границы, это, безусловно, хорошо. В первую очередь, в выигрыше сама Финляндия, а также жители Петербурга и Ленинградской области", — сказал он.

Как пояснил эксперт, турпоток из РФ вырастет среди граждан, у которых уже есть открытая шенгенская виза. Кроме того, сказал он, отсутствие авиа- и железнодорожного сообщения хоть и повысит интерес к рейсовым автобусам до Хельсинки, но большинство жителей Петербурга и области предпочтут отправляться в поездку на личном автомобиле.

По словам генерального директора туроператора Space Travel Артура Мурадяна, ситуацию по Финляндии в туристическом ракурсе нельзя назвать однозначно положительной: важно отношение к россиянам, возможность комфортно провести отдых там.

"Есть моменты, которые вызывают опасения. Например, сейчас мы не сможем платить там нашими банковскими картами. Напомню, что наличные в этой стране не особо приветствуются: в Финляндии все в основном платят картами.

Поэтому многие туристы могут столкнуться с проблемой сдачи, особенно в маленьких магазинах и ресторанах. С покупкой валюты у нас тоже есть сложности", — рассказал он.

Эксперт также отметил, что Финляндия была и остается той страной, которая остается привлекательной для туристов благодаря большим возможностям летнего и зимнего отдыха, поэтому в перспективе туроператор хотел бы реализовывать туда туры.

"В будущем мы планируем сформировать туры в Финляндию, но только когда будем четко понимать обстановку с отношением к россиянам по приезду туда", — уточнил г-н Мурадян.

/TOURBUS.RU