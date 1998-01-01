За рубежом хотят отдохнуть 29% россиян, в России — 46%

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Почти половина (46%) россиян, если бы им оплатили путевку на две недели куда угодно, выбрали бы путешествие по России, 29% — в ближнее или дальнее зарубежье, следует из данных свежего опроса фонда ФОМ.

Среди выбравших отдых в России, 11% поехали бы на курорты Краснодарского края, 10% — в Крым, 5% — на озеро Байкал. Популярны также Алтай, Санкт-Петербург, Дальний Восток и Камчатка.

Среди заявивших, что они бы поехали в дальнее зарубежье, 7% выбрали бы Турцию, по 2% Мальдивы и ОАЭ, по 1% Египет, Таиланд, Бали, Китай.

В Европу хотят 5% участников опроса, среди наиболее желанных стран континента они назвали Италию, Испанию и Грецию.

Кроме того, 2% хотели бы отдохнуть в Абхазии и 2% — в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане и других странах ближнего зарубежья.

Респондентам также задали вопрос, какой вид отдыха для них наиболее предпочтителен. Более половины, или 55% участников опроса, предпочитают отдыхать на природе. Отдых на даче и в деревне выбрали 29%, в санаториях и пансионатах – 19%.

Для 18% лучший отдых – общение с друзьями, по 17% — предпочитают расслабляться дома, совершать речные и морские круизы, путешествовать на автомобиле.

Походы и сплавы на байдарках выбрали 12% опроса, столько же предпочитают культурно-познавательный туризм и экскурсионные поездки.

Говоря о планах на отпуск, 11% участников опроса заявили, что поедут отдыхать на машине, 6% — на поезде и лишь 4% — на самолете. 17% предполагают, что отдых в этом году будет стоить им дороже, чем прежде, 12% — что столько же и лишь 1% считает, что он будет дешевле.

Опрос проводился в начале июля в 50 субъектах России. В нем участвовали 1,5 тыс. респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

/TOURBUS.RU