Новости Майя Ломидзе: «Отдых в Турции и Египте подорожал вдвое, но туристов это не останавливает» Исполнительный директор АТОР рассказала журналистам об особенностях этого летнего сезона

Два года пандемии дали российскому турбизнесу запас прочности, который позволил легче приспособиться к текущей ситуации и сохранить стабильность, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в эфире радиостанции «Говорит Москва», которую цитирует «Интерфакс». Эксперт напомнила, что туристическая индустрия России, как и всего мира, пережила самый большой шок в марте 2020 года, когда из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений международный, и внутренний туризм практически остановился. «Но уже в 2020 году стало понятно, что наш бизнес очень маневренный и быстро приспосабливается к самым тяжелым ситуациям. Эти два года, видимо, дали запас прочности, скорее моральный, который позволил в новых условиях тоже придумать какие-то варианты. Это первое обстоятельство, которым объясняется стабильность на рынке. А второе – пока в стране есть деньги и люди, которые готовы их тратить на путешествия. Это не касается так называемого среднего класса, с каждым последующим потрясением его прослойка становится все меньше и уходит в категорию не очень обеспеченных людей», — сказала г-жа Ломидзе. По ее словам, премиальный сегмент туристов, который стабильно продолжал путешествовать в 2020-2021 годах, сейчас также продолжает покупать туры. «Поэтому пока индустрия туризма в лице туроператоров и турагентов находится в стабильном состоянии. Если бы не было этой закалки предыдущих двух лет, я не знаю, как бы рынок отреагировал сейчас, но эта мощная тренировка дала свои плоды», — подчеркнула эксперт. По ее словам, пандемия и события февраля 2022 года привели к тому, что выросла доля организованного туризма за рубеж. «Доля организованного туризма больше, если мы говорим о зарубежных поездках. Внутри страны она всегда была не очень большой, 15-20% максимум, и она такой и осталась. Интересный аспект перетекания индивидуального туризма в организованный – страх людей остаться в том месте, куда они едут отдыхать», — рассказала Майя Ломидзе. По словам эксперта, «путешествия сейчас стали дороже, сложнее в организации, и выехать в зарубежную поездку спонтанно, как было до пандемии, невозможно». При этом отдых в Турции и Египте, двух наиболее популярных направлениях зарубежного туризма в России, подорожал вдвое в этом году, но туристов это не останавливает, сообщила Майя Ломидзе. По словам г-жи Ломидзе на этих направлениях существует определенный дефицит перевозки, хотя и не такой острый, как в мае-июне. «Отели что в Египте, что в Турции после двух лет ковида пытаются компенсировать потери и в результате мы получаем повышение цены. Что на спросе никак не отражается, люди готовы ехать за такие деньги», — добавила представитель АТОР. Майя Ломидзе напомнила, что, несмотря на то, что Египет прежде считался осенне-зимним направлением, и летом не пользовался большой популярностью из-за жаркого климата, сейчас спрос на это направление высокий. «Туризм в Европу приобрел интересные формы после того, как Booking.com в России перестал работать. Многие туристы, которые раньше ехали самостоятельно и сами бронировали отели, сейчас прибегают к услугам туроператоров. Через них бронируют всю наземную часть – отели, экскурсии, трансферы, билетами занимаются сами. В результате появился сегмент полуорганизованного туризма в европейские страны. Естественно, со стыковками, и это все дороже, но он есть», — рассказала также эксперт. По словам эксперта, поток в Европу сейчас гораздо меньше, чем до пандемии в 2019 году, — это не миллионы, и даже не сотни тысяч, — но это значимая доля рынка. Также эксперт особо подчеркнула, что в АТОР не поступала информация о каком-дибо негативном отношении к российским туристам за рубежом. /TOURBUS.RU



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