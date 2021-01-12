Мальта снимает все ограничения на въезд иностранных туристов

Пока что получить шенгенскую мальтийскую визу наши туристы не могут

Как сообщает официальный туристический портал Мальты Visit Malta, на который ссылается Ассоциация туроператоров, начиная с 25 июля всем путешественникам будет разрешен въезд без ограничений. Это означает, что Мальта больше не будет требовать от туристов по прибытии предъявлять сертификат о вакцинации, справку о выздоровлении или тестировании на COVID-19.

Мальта планирует отменить ковидные правила въезда, несмотря на рост количества новых случаев коронавируса в странах Евросоюза. По данным ВОЗ, за последние семь дней на Мальте было зарегистрировано 3769 новых случаев заражения коронавирусом. По состоянию на 30 июня более 80% жителей страны прошли ревакцинацию от коронавируса, - отмечает АТОР.

Для поездки на Мальту россиянам нужна шенгенская виза. По информации визового центра Мальты в Москве, с 17 марта список категории виз, на которые могут подать граждане РФ, ограничен.

Подача разрешена только членам семей граждан ЕС/ЕЭЗ, проживающих на Мальте (супругам и детям до 21 года), на долгосрочные визы D и заявления граждан Мальты, имеющих двойное гражданство, в случае, если их мальтийский паспорт истек, но им необходимо вернуться.

Учеба, работа, воссоединения с гражданами РФ, Мальты, третьих стран и другие существенные цели поездки возможны в исключительных случаях и только по предварительному одобрению.

Таким образом, рассчитывать на получение мальтийских виз под туристические поездки россияне пока не могут. Возможно, как это было с другими странами ЕС, визовый процесс возобновится в привычном режиме уже ближе к дате снятия санитарных ограничений на въезде, - считают в АТОР.

Тем не менее, отправиться на Мальту сейчас можно с любой действующей многократной шенгенской визой. Перелет из Москвы в Валетту и обратно с пересадкой в Стамбуле в августе обойдется от 100 тыс.руб. на одного пассажира.

Есть более экономичные варианты с вылетом из стран Прибалтики. В августе перелет Air Malta из Риги – от 10,5 тыс.руб. в одну сторону, билет из Таллинна на рейсе Ryanair – всего от 1835 руб. в одну сторону.

/TOURBUS.RU