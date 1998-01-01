Новый египетский лоукостер Air Sphinx может полететь в Россию

Правительство Египта утвердило планы по созданию бюджетной авиакомпании Air Sphinx, которая должна начать работу зимой 2022/23 года, - сообщает сегодня АТОР.

Согласно сообщению египетского кабмина, «дочка» государственной Egypt Air будет выполнять как внутренние, так и международные рейсы, стремясь предоставить билеты по конкурентоспособным ценам для более доступных путешествий.

И все же основная цель запуска Air Sphinx – увеличение количества туристов, прибывающих в Египет из разных стран.

По планам, лоукостер будет летать из Каира, Хургады, Шарм-эль-Шейха, Луксора и нового аэропорта «Сфинкс» в Гизе, где в конце 2022 года обещают открыть Большой Египетский музей, в котором будут собраны самые известные памятники Древнего Египта.

Информации об Air Sphinx пока еще немного. Так, предполагается, что перевозчик будет базироваться в международном аэропорту «Сфинкс», расположенном в 45 км от пирамид Гизы и рассчитанном на обслуживание 1,2 миллиона пассажиров в год. Сфинкс будет принимать как международные рейсы, так и внутренние. В том числе, это будут и рейсы на курорты Красного моря.

По предварительной информации, на первом этапе во флоте египетского лоукостера будет два лайнера Boeing737-800. Операционную деятельность перевозчик начнет на внутреннем рынке: в города Египта Air Sphinx будет выполнять до 15 рейсов в неделю, чтобы доставить туристов из других регионов страны прямо к туристическим объектам Гизы.

По мнению российских авиаэкспертов, опрошенных Ассоципцией туроператоров, в условиях ограниченной перевозки и отсутствия планов у «Аэрофлота» летать на курорты Египта предстоящей зимой, бюджетный египетский перевозчик может получить необходимые согласования на полеты в РФ у российских авиавластей.

В случае если это будет классическая модель лоукоста, его тарифы окажутся на 25-30% ниже тех, что предлагает сейчас Egypt Air на маршруте Москва – Каир.

В августе перелет на рейсах Egypt Air из российской столицы в египетскую и обратно стоит от 48,5 тыс. руб. на одного пассажира.

/TOURBUS.RU