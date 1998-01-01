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Не стало Игоря Древина

Бывший владелец и руководитель компаний «Карлсон туризм» и «Инфлот» скончался на 63-м году жизни

Не стало Игоря Древина, бывшего владельца и руководителя крупных туркомпаний «Карлсон туризм» и «Инфлот круизы и путешествия». Игорю Петровичу было всего 62 года, недавно он перенес операцию на сердце.

Имя Игоря Древина хорошо известно профессионалам туризма — в течение многих лет он был гендиректором и совладельцем туроператора «Карлсон туризм», а в 2015 году неожиданно для многих он оставил прежнее место работы, став владельцем компании «Инфлот — круизы и путешествия». На тот момент компания входила в тройку ведущих круизных операторов страны, являясь приоритетным партнером круизного холдинга Royal Caribbean Cruises в России.

Свое решение г-н Древин тогда в интервью нашему порталу объяснил так: «Новые реалии рынка открывают новые перспективы. Эти перспективы я вижу не только в новой компании «Инфлот круизы и путешествия», которая занимает лидирующие позиции на рынке продажи круизов с 2004 года, но и в развитии круизного направления в туроператорском бизнесе в принципе.

Движение – это развитие, остановка – это поражение на фоне конкурентной борьбы».

К сожалению, коронавирусный кризис тяжело ударил по круизному сектору туррынка. В результате, бурно развивавшаяся компания «Инфлот» в начале 2021 года практически прекратила существование, а позднее была признана банкротом. Разрушение создававшегося в течение многих лет высокопрофессионального бизнеса стало для Игоря Древина тяжелым ударом.

Профессионалы туризма, хорошо знавшие Игоря Петровича, скорбят о его уходе. «Он был настоящим, искренним фанатом своего дела. Он очень любил Италию, и особенно Сардинию. Ведь благодаря ему этот остров посетило так много наших туристов. Его чартерные программы, хотя он так не любил произносить слово “чартер”, были просто хитами сезона.

А еще он любил круизы. Поэтому его последним детищем после “Карлсон туризм” стала компания “Инфлот”. Он очень любил жизнь, а вместе с ней – теплое синее море Сардинии», - говорится в записи в профессиональном сообществе одной из соцсетей.

Медиахолдинг «Турбизнес» присоединяется к словам соболезнования всем, кто знал и ценил Игоря Древина.

/TOURBUS.RU