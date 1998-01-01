Новости Сергей Корнеев: «Выстраивается бесконечный конструктор путешествий» В Республике Коми прошло выездное заседание рабочей группы по развитию проекта «Серебряное ожерелье России»

Деловая дискуссия на тему «Комплексный подход к информационному продвижению туристских возможностей регионов Северо-Запада России» состоялась 11 июля в Республике Коми во время выездного заседания рабочей группы по развитию межрегионального историко-культурного и туристского проекта «Серебряное ожерелье России». В Усть-Цильме (на фото), которая в 2021 году стала столицей «Серебряного ожерелья», а в 2022 году отмечает свое 480-летие, собрались вместе эксперты туристской отрасли и участники Малого форума Ассоциации СМИ Северо-Запада, - рассказали нам в пресс-службе Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга. В работе форума приняли участие глава Республики Коми Владимир Уйба, заместитель полномочного представителя президента РФ в СЗФО Любовь Совершаева, ответственный секретарь рабочей группы по реализации проекта «Серебряное ожерелье России», председатель Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга Сергей Корнеев, представители органов власти регионов Северо-Запада, ведущих СМИ и туристско-информационных центров. Модератором заседания выступил председатель ассоциации СМИ Северо-Запада Александр Потехин. Приветствуя участников форума, Любовь Совершаева привела примеры их успешной реализации. «Полтора года назад здесь же, в Республике Коми, мы приняли решение о том, что столицей проекта «Серебряное ожерелье России» станет старинное старообрядческое село Усть-Цильма. И сегодня мы здесь, в этом замечательном месте. Мы выпустили авторский путеводитель «По маршрутам Серебряного ожерелья», идея о котором родилась также во время нашей встречи. Вообще, очень много событий произошло, которые свидетельствуют об успешном и динамичном развитии историко-культурного и туристского проекта». Ответственный секретарь рабочей группы по реализации проекта «Серебряное ожерелье России», председатель Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга Сергей Корнеев рассказал о новых перспективах пространственного развития Северо-Запада через туризм в рамках проекта «Серебряное ожерелье». «В настоящее время в нашей стране активно разворачивается национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», который предлагает все больше инструментов для развития туризма в регионах. На Северо-Западе уже накоплен успешный опыт использования этих инструментов и участия в разнообразных программах национального проекта. Так, совместно с Ростуризмом идет работа над пространственным планированием и формированием мастер-плана развития туристских территорий по маршруту из Москвы в Петербург и далее по направлениям «Серебряного ожерелья России». Таким образом выстраивается бесконечный конструктор путешествий в Санкт Петербург и другие точки притяжения нашего региона. При этом Санкт Петербург продолжает развиваться как национальный трэвел-хаба на Северо-Западе России, через который всеми видами транспорта осуществляются поездки по различным межрегиональным туристским маршрутам», - отметил Сергей Корнеев. Председатель Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга подчеркнул, что развитие событийных проектов создает новые поводы для путешествий по Северо-Западу. Уникальное наследие региона, связанное с именами Александра Невского, Петра Великого и других легендарных личностей, позволяет формировать программы, благодаря которым интерес к путешествиям по направлениям «Серебряного ожерелья» обретают новые смыслы и значения. Одним из таких примеров служит разработанный к 350-летнему юбилею Петра Великого межрегиональный проект «Петровские города», основной маршрут которого начинается в Санкт Петербурге и далее проходит на территории Ленинградской области по городам Шлиссельбургу, Новой Ладоге, Лодейному Полю. /TOURBUS.RU

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