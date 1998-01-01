Совет министров экономики и финансов стран ЕС сегодня принял окончательное решение о присоединении Хорватии к еврозоне с 1 января 2023 года.

"Сегодня совет принял три последних подзаконных акта, которые необходимы для того, чтобы Хорватия стала членом зоны евро с начала следующего года", — говорится в коммюнике, опубликованном во вторник ЕС, которое цитирует «Интерфакс».

В нем отмечается, что один из актов устанавливает обменный курс нынешней хорватской валюты — куны — на уровне 7,53450 кун за один евро.

Министр финансов Хорватии Здравко Марич в эфире хорватской телерадиокомпании ХРТ назвал этот день "великим для страны". По его словам, "вступление Хорватии в еврозону — это хорошо не только для Хорватии, но и для всей еврозоны".

"Я хотел бы поздравить моего коллегу Здраво Марича и всю Хорватию с тем, что страна стала двадцатой, вступившей в зону евро. Принятие евро — это ответственное политическое решение. Хорватия успешно реализовала все необходимые экономические критерии, и там с 1 января 2023 года начнет хождение евро", — заявил в свою очередь министр финансов председательствующей сейчас в ЕС Чехии Збынек Станюра.

В начале июня Еврокомиссия приняла решение о том, что Хорватия соответствует критериям, необходимым для перехода на общеевропейскую валюту с 1 января 2023 года. Месяцем позже депутаты Европейского парламента дали согласие на запрос Хорватии о присоединении к зоне евро с начала будущего года.

Ранее в этом году Национальный банк Хорватии представил набор монет евро и евроцентов. Дизайн национальной стороны монет отразил согласованные ранее мотивы — для монеты в два евро — это карта Хорватии, для монеты в один евро — изображение куницы, для монет в 50, 20 и 10 евроцентов — портрет ученого Николы Теслы, а для монет в пять, два и один евроцент — коллаж из букв глаголического алфавита.

При этом фоном всех монет служит изображение шаховницы — герба Хорватии.

Между тем, по информации СМИ, сербские власти выразили протест после того, как Хорватия объявила, что на монетах в 10, 20 и 50 евроцентов будет помещен портрет ученого Николы Теслы. В Сербии это назвали "присвоением культурного и научного наследия сербского народа".

Тесла родился в 1856 году в сербской семье в селе Смилян, неподалеку от города Госпич, который тогда находился на территории Австрийской империи. Теперь этот район принадлежит Хорватии. Портреты Теслы также помещены на монеты и купюры сербских динаров.