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12 июля
Gulf Air будет летать из Москвы в Бахрейн ежедневно

Ранее королевство в Персидском заливе отменило все антикоронавирусные ограничения на въезд


 

С сегодняшнего дня национальный перевозчик Бахрейна Gulf Air увеличивает число рейсов из Москвы в королевство и будет летать в Россию ежедневно, - сообщает «Интерфакс».

 

Как сообщалось ранее, Бахрейн отменил все ограничения на въезд, связанные с коронавирусом, и сейчас туристам нужен только паспорт с визой, которая оформляется онлайн или в аэропорту по прибытии. Виза действует 14 дней, ее стоимость – $15.

Прямой перелет в Бахрейн из Москвы занимает 6 часов, рейсы выполняются из аэропорта Домодедово.

Можно также добраться в королевство также с пересадками в ОАЭ, Турции или Египте.

 

Увеличение числа рейсов позволит туркомпаниям брать блоки мест и предлагать пакетные туры дешевле, ~ёзаявили в пресс-службе туроператора Coral Travel.

«Этим летом мы заметили рост спроса на туры в Бахрейн на базе регулярных рейсов авиакомпании Gulf Air. Чаще всего в этой стране россияне выбирают пляжный отдых на побережье Персидского залива. Бахрейн популярен и у деловых туристов, которые предпочитают городские отели, и у семей, с детьми и без. Пляжные отели в королевстве предлагают туристам полный пансион, городские – чаще завтрак или полупансион», — рассказали в компании.

 

«До сих пор мы предлагали пакетные туры в Бахрейн на базе регулярных рейсов по обычным тарифам, сейчас будем формировать их на базе собственных блоков мест, что позволит снизить стоимость перевозки, а значит и всего путешествия.

Стоимость туров начинается в среднем от 41 тыс. рублей на человека при двухместном размещении в отеле 4* с завтраком. Это почти вдвое дешевле, чем было в апреле, когда аналогичный тур стоил 79 тыс. рублей», — пояснили в пресс-службе туроператора.

 

Как напоминает «Интерфакс», Бахрейн – государство в Персидском заливе, граничит с Катаром и Саудовской Аравией. Его территорию составляют более 80 естественных и искусственных островов.

В 2019 году его посетили более 11 млн туристов, которых привлек не только пляжный тдых, но и исторические памятники, и этап чемпионата мира по автогонкам «Формула-1. Гран-при Бахрейна».

/TOURBUS.RU


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