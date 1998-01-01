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Туроператоры: Туристы продолжают спокойный отдых на Шри-Ланке

В последние дни на острове проходят крупные антиправительственные выступления

Российские туристы продолжают отдых в отелях Шри-Ланки, жалоб от них туроператоры не получают, несмотря на продолжающиеся в стране активные антиправительственные протесты, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«По информации туроператоров, обстановка на курортах Шри-Ланки остается спокойной – отдыху туристов ничего не мешает, так как происходящие в стране волнения никогда не затрагивали туристический сектор.

Все экскурсионные объекты, магазины, общественный транспорт работают. В отелях спокойная обстановка, перебоев с продуктами и питанием нет, установлены генераторы на случай отключения света», — отмечают в ассоциации.

«Протесты происходят только в Коломбо и никаким образом не отражаются на пребывании путешественников на побережье. Жалоб и обращений со стороны клиентов в компаниях не фиксируют, помощь посольства никому из отдыхающих не требуется», — добавили в АТОР.

По данным туроператоров, объем продаж туров на Шри-Ланку уже превысил уровень 2019 года, а глубина бронирований достигает февраля 2023 года.

Как напоминает «Интерфакс», оппозиционные протесты продолжаются на Шри-Ланке несколько месяцев. В последние дни они сопровождались беспорядками, поджогами. Восемь человек погибли, более 200 пострадали.

9 июля протестующие в ходе крупнейшего антиправительственного марша ворвались в резиденцию президента Готабаи Раджапаксы.

Ранее посольство России на Шри-Ланке рекомендовало нашим туристам избегать посещения мест массового скопления людей. Посольство России на Шри-Ланке рекомендует российским гражданам избегать посещения мест массового скопления людей на фоне акций протеста в стране.

"На фоне проходящих в Коломбо акций протеста угрозы для безопасности российских туристов, а также посольства России в Шри-Ланке отсутствуют. Вместе с тем призываем росграждан избегать посещения мест массового скопления людей", — говорится в сообщении посольства в соцсетях.

/TOURBUS.RU