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Ethiopian Airlines возобновляет авиасообщение с Россией'

C 23 августа эфиопский авиаперевозчик будет летать из Москвы в Адис-Абебу три раза в неделю

Авиакомпания Ethiopian Airlines возобновляет прямое авиасообщение с Россией с 23 августа. Это не первая попытка авиакомпании вернуться на российский рынок.

Однако сейчас все блокирующие процесс запуска рейсов факторы устранены, а потому полетная программа будет возобновлена в срок, сообщает АТОР.

«Авиакомпании пришлось столкнуться с операционными сложностями в виду невозможности совершения технической посадки в Афинах, которая традиционно выполнялась на протяжении нескольких лет по маршруту Москва – Аддис-Абеба- Москва.

Теперь же рады сообщить, что авиакомпания нашла возможность выполнять прямые рейсы без дополнительных технических посадок», – объяснила Ethiopian Airlines в своей рассылке представителям российского туррынка.

Прямые рейсы между столицами Эфиопии и России планируется совершать с частотой три раза в неделю. Из Москвы по вторникам, четвергам и субботам, а из Аддис-Абебы в Москву – по понедельникам, средам и пятницам. Пассажиров будут перевозить авиалайнеры Boeing 787 Dreamliner.

Авиакомпания предлагает выгодные цены, сохраняя при этом традиционно высокий уровень сервиса и обслуживания с увеличенной нормой бесплатного провоза багажа (2 места по 23 кг).

За полет из Москвы в Аддис-Абебу 23 августа перевозчик просит 31,6 тыс. рублей на человека в одну сторону. Время в пути – 8 часов.

Ethiopian Airlines добавили и новые направления доступные из Москвы. Помимо африканских направлений в Кению, Танзанию, Мадагаскар, ЮАР, Сейшелы, Намибию теперь можно приобрести билеты Ethiopian Airlines из Москвы в Дубай, Каир, Нью-Йорк, Вашингтон и Чикаго, Бангкок.

Улететь из Москвы в Дубай со стыковкой в Аддис-Абебе можно за 35,3 тыс. р. на человека в одну сторону. Вылет 30 августа. Для сравнения: flydubai просит, правда за прямой рейс, из Москвы в Дубай 79,9 тыс. р. на человека в одну сторону. Вылет также 30 августа.

Билет из Москвы на Сейшелы со стыковкой в Аддис-Абебе стоит от 40 955 р. на человека в обе стороны, а на Занзибар – от 46 392 р. на человека в обе стороны.

Все также туристам из России доступны рейсы Ethiopian Airlines из Москвы в Буэнос-Айрес и Сан- Паулу.

Часть дальнемагистральных направлений, таких как Бангкок и Тель-Авив, выполняются с длительной стыковкой в Аддис-Абебе (больше 8 часов), где авиакомпания предлагает бесплатное проживание в отеле по программе Stopover.

/TOURBUS.RU

