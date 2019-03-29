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11 июля
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«Аэрофлот» открывает рейсы в китайский мегаполис Чэнду/ Conviasa увеличивает частоту полетов из Каракаса в Москву/ Utair будет летать из Москвы в Гянджу пять раз в неделю


 

«Аэрофлот» открывает рейсы в китайский Чэнду

«Аэрофлот» с 22 июля открывает регулярные пассажирские рейсы в город Чэнду (провинция Сычуань). Полёты будут выполняться один раз в неделю на широкофюзеляжных самолётах Airbus A330 по следующему расписанию (время указано местное):

Рейс

Направление

Вылет

Прилёт

Дни недели

SU0216

Шереметьево (SVO-C) — Чэнду

13:30

02:05(+1)

ПТ

SU0217

Чэнду — Шереметьево (SVO-C)

03:35

07:10

СБ

 

Чэнду — промышленный, технологический и экономический центр КНР. В городе развиты обрабатывающая промышленность, IT-отрасль, розничная и оптовая торговля, финансовые и страховые услуги. Международный аэропорт Чэнду-Шуанлю расположен в 16 км от центра города и является вторым по загруженности аэропортом Китая.

Из Чэнду выполняются регулярные рейсы местных и зарубежных авиакомпаний по стране и в крупнейшие города Юго-Восточной Азии, - отметили в пресс-службе авиакомпании.

 

Conviasа увеличивает частоту полетов из Каракаса в Москву

Национальный перевозчик Венесуэлы Conviasa увеличивает частоту полетов из Каракаса в Москву, сообщает пресс-служба аэропорта "Внуково".

"С 9 июля авиакомпания Conviasa увеличивает частоту регулярных авиарейсов по маршруту Москва ("Внуково") — Каракас. Рейсы будут выполняться еженедельно на широкофюзеляжных воздушных судах типа А340-600. В полете пассажирам предлагается двухразовое горячее питание и прохладительные напитки", — говорится в сообщении.

Ранее рейсы по маршруту осуществлялись один раз в две недели.

 

В настоящее время авиакомпания Conviasa является единственным авиаперевозчиком, выполняющим регулярные рейсы из Каракаса в Москву.

Как сообщалось, российские туристы с 24 июля смогут отправиться в Венесуэлу в рамках организованных туроператором "Интурист" туров на рейсах авиакомпании Conviasa.

  

Utair будет летать из Москвы в Гянджу пять раз в неделю

Авиакомпания "ЮТэйр" (летает под брендом Utair) ввела дополнительные рейсы из Москвы в Гянджу (Азербайджан) по вторникам и субботам, увеличив частоту полетов по этому маршруту до 5 рейсов в неделю, говорится в сообщении перевозчика.

Ранее компания летала по этому направлению в понедельник, четверг и воскресенье.

 

"В этом году мы нарастили количество рейсов в Азербайджан. В расписании компании есть прямые маршруты в Гянджу и Нахичевань из Москвы, в Баку — из Грозного, Москвы, Санкт-Петербурга, Сургута, Тюмени и Уфы", — приводятся в сообщении слова президента "Utair — Пассажирские авиалинии" Олега Семенова.

По данным "Яндекс-расписания", полеты из Москвы в Гянджу выполняет также авиакомпания "ИрАэро" дважды в неделю.

/TOURBUS.RU

 


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