Зарина Догузова: Падение турпотока на юг России составит около 30%

При этом общий турпоток в летний сезон прибавит по России около 20%

Более 12 млн российских туристов провели отпуск в России с начала мая, сообщила в пятницу глава Ростуризма Зарина Догузова, - сообщвет «Интерфакс».

"Сезон идет полным ходом по всей стране, он у нас традиционно начинается с майских праздников. И за май-июнь в России отдохнуло чуть более 12 млн человек, это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года", — сказала она на совещании президента с членами правительства.

Как отметила г-жа Догузова, самыми популярными направлениями являются Краснодарский край, Крым, Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

"Всего за пять теплых месяцев, с мая по сентябрь, в России отдохнет не менее 31 млн человек, это ориентировочно на 20% больше, чем в прошлом году", — подчеркнула глава ведомства.

По словам Зарины Догузовой, география путешествий за последние пару лет очень сильно расширилась. Очень популярны регионы вдоль Волги, Кавказ, Балтика, юг Урала, Сибирь, Алтай, Дальний Восток другие регионы.

Она также добавила, что более трети россиян выбирают активный отдых на природе. Также вырос интерес к познавательному туризму, к путешествиям недалеко от дома, которые можно совершить на автомобиле "на одном баке бензина".

Загрузка гостиниц Крыма и Краснодарского края при этом этим летом ниже, чем в прошлом году из-за проблем с транспортной доступностью, но по итогам года падение турпотока на юг России не превысит 30%, сообщила также глава Ростуризма.

"Что касается гостиничной инфраструктуры на юге. Ситуация в целом непростая, загрузка ниже прошлого года, туристов меньше, но все отели, пляжи, кафе, вся инфраструктура готовы и ждут туристов. Конечно, от туризма на юге в сезон зависит около 3 млн рабочих мест, поэтому для нас, для отрасли сезон очень важен.

По нашим прогнозам, благодаря тем мерам, которые мы сейчас предпринимаем, рассчитываем, что по итогам года падение турпотока в Крым и Краснодарский край не будет критичным и не превысит 30%", — сказала она на совещании президента с членами правительства.

Как отметила Зарина Догузова, «транспортная проблема - временная», а если говорить о системной проблеме, то туристам не хватает качественных и современных гостиниц 3-5*.

"Если посмотреть на юг, то в пик сезона он уже не вмещает всех желающих отдохнуть на Черноморском побережье. То же самое касается всех популярных природных направлений.

Если сейчас посмотреть на загрузку Алтая, Байкала, Карелии, Камчатки, то все эти направления более чем на 90% забронированы и, в пик сезона работают на пределе возможностей", — подчеркнула глава ведомства.

Она напомнила, что с прошлого года действует программа льготного кредитования для инвесторов на строительство гостиниц. Первые 38 гостиничных проектов на 14 тыс. номеров, которые в конце прошлого года вошли в эту программу, начали уже строиться и проектироваться.

Она также напомнила, что в этом году Ростуризм запустил программу строительства быстровозводимых отелей по модульным технологиям, по этой технологии в 2022 году будут построены 2,5 тыс. номеров.

Третья программа, которую реализует Ростуризм, направлена на поддержку строительства кемпингов и автокемпингов. Как сообщила глава ведомства, в этом году Ростуризм поддержит 150 таких кемпингов разного уровня комфортности, в прошлом году их было 70.

/TOURBUS.RU