Ростуризм: Планируется запустить авиасообщение с Лаосом

По информации Асссоциации туроператоров, в минувшиий четверг российские туроператоры в четверг, 7 июня, получили рассылку Ростуризма с предложением о сотрудничестве с лаосским турбизнесом.

Контакт предлагается наладить «в контексте планируемого запуска прямого авиасообщения между Россией и Лаосом».

«Мы слышали, что «Аэрофлот» рассматривает постановку такого прямого рейса», – подтвердила руководитель департамента рекламы и PR туроператора «Русский Экспресс» Анна Филатовская.

Мнения представителей турбизнеса, опрошенных АТОР, относительно того, насколько новый рейс поможет рынку, разошлись. «Принимая во внимание то, что в Лаосе нет морских курортов, не оцениваем идею как перспективную», – отметила г-жа Филатовская.

Действительно, до пандемии Лаос россияне, как правило, запрашивали только в комбинации с другими странами региона «Большого Меконга», в качестве самостоятельного направления он рассматривался крайне редко. В частности, небольшое количество отелей высокого уровня мешало интересу состоятельных путешественников.

Однако представители туроператора China Travel глядят на ситуацию под другим углом зрения – Лаос в этом контексте рассматривается не как конечная точка путешествия, а как начальная. В China Travel уверены, что прямой рейс в Лаос мог бы значительно улучшить ситуацию с формированием туров в Юго-Восточную Азию в целом.

«Для нас прямой рейс в Лаос был бы важен, мы сможем формировать большее количество турпродуктов, совмещая, например, экскурсионную программу в Лаосе и пляжный отдых во Вьетнаме или Таиланде», – говорит руководитель отдела маркетинга China Travel Евгений Глотов.

«Там есть интересная экскурсионная программа, но пляжей там нет. Как правило, он продавался в комбинации с экскурсионной программой Мьянмы, Камбоджи, Вьетнама, северного Таиланда», - соглашаются в компании PAC Group.

Эксперты и ранее говорили, что слабая транспортная доступность и высокая, по сравнению с наземным обслуживанием, цена авиаперелета мешали россиянам оценить такие направления, как Лаос по достоинству – потому что сам по себе экскурсионный отдых здесь в целом не столь уж и дорогой.

Кроме того, прямой рейс из России в Лаос, подчеркивает г-н Глотов, мог бы вновь открыть для российских туристов Вьетнам, поскольку на этом направлении прямого авиасообщения пока не предвидится в связи с угрозой санкций за прием и обслуживание самолетов российских авиакомпаний.

По мнению представителя China Travel, Лаос, скорее всего, намного меньше опасается возможных санкций Запада, чем Вьетнам.

В PAC Group также считают, что рейсы в Лаос могут пользоваться спросом и для дальнейших стыковок.

Hаньше у России никогда не было прямого авиасообщения с Лаосом.Однако туристическая статистика Лаоса дает понимание, что сама по себе страна вызывает все больший интерес у туристов.

Так, в 2019 году ее посетили 4,8 млн путешественников, что на 14,4% больше, чем годом ранее. Из них только 12 054 туриста приехали из России, что, правда, на 34% больше, чем в 2018 году. Кроме того, Россия вошла в топ-5 среди европейских стран по количеству туристов, посетивших Лаос, уступая Франции, Великобритании и Германии.

Отметим, что Лаос открылся для туризма после пандемии относительно недавно. С 9 мая полностью вакцинированные иностранцы (из российских вакцин признаны «Спутник V» и «Спутник Лайт») могут въезжать в Лаос без дополнительного санитарного контроля.

Туристам старше 12 лет придется сдать экспресс-тест на антиген (ATK) не более чем за 48 часов до вылета и представить результаты по прибытии.

Граждане России могут пребывать в Лаосе без визы в течение 30 дней.

/TOURBUS.RU