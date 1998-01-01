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11 июля
Посольство России на Шри-Ланке просит туристов проявлять осторожность

Предупреждение появилось на фоне массовых антиправительственных выступлений в стране


 

Посольство России на Шри-Ланке рекомендует российским гражданам избегать посещения мест массового скопления людей на фоне акций протеста в стране.

"На фоне проходящих в Коломбо акций протеста угрозы для безопасности российских туристов, а также посольства России в Шри-Ланке отсутствуют. Вместе с тем призываем росcийских граждан избегать посещения мест массового скопления людей", — говорится в сообщении посольства в Twitter.

 

В субботу протестующие на Шри-Ланке в ходе крупнейшего антиправительственного марша ворвались в резиденцию президента Готабаи Раджапаксы. Как сообщило сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местное ТВ, тысячи протестующих прорвали полицейские баррикады, им удалось войти в резиденцию.

По данным индийских СМИ, президенту пришлось срочно покинуть резиденцию.

Премьер-министр Шри-Ланки созвал в парламенте экстренное заседание лидеров партий в связи с многотысячными протестами.

 

Протесты на Шри-Ланке продолжаются уже несколько месяцев. В последние дни они сопровождались беспорядками, поджогами. Восемь человек погибли, более 200 пострадали, огнем уничтожено 60 транспортных средств и более 100 зданий.

Шри-Ланка переживает самый серьезный кризис с 1948 года, когда страна получила независимость от Великобритании, - сообщает «Интерфакс».

 

Как пишет CNN, Экономические потрясения ввергли островное государство в Индийском океане с населением 22 миллиона человек в сильнейший гуманитарный кризис, в результате чего миллионы людей вынуждены бороться за еду, лекарства и топливо, пишет издание.

Президент Готабая Раджапакса согласился уйти в отставку 13 июля, сообщил спикер парламента страны поздно вечером 9 июля. Протестующие ворвались в этот день в официальную резиденцию Раджапакса в Коломбо и поплавали в бассейне главы государств»а.

 

Напомним, что, как мы сообщали ранее, на минувшей неделе президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса провел телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которых попросил помочь с кредитами для закупки топлива и возобновить полеты "Аэрофлота" в страну.

/TOURBUS.RU

 


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