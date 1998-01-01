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Egypt Air теперь летает из Москвы в Каир 10 раз в неделю

Эксперты обсуждают востребованность и ценовую политику новых рейсов египетского национального перевозчика

Авиакомпания Egypt Air увеличила частоту рейсов между Москвой и Каиром, - сообщает АТОР. К ежедневным рейсам с 7 июля добавились еще три дополнительные частоты в неделю.

Новые вылеты стоят в расписании по воскресеньям, вторникам и четвергам каждую неделю: самолет из Каира будет вылетать в 19:00 по местному времени, а из московского аэропорта Домодедово — в 02:25 московского, прибывая в столицу Египта в 6:50 утра.

Время в пути составит 5,5 часов. Маршрут будет обслуживаться самолетами Boeing 737-800.

По данным системы бронирования Egypt Air, в июле перелет по маршруту Москва-Каир стоит от 800 долларов в одну сторону; билет туда-обратно можно «поймать» от 920 долларов. С конца августа и в сентябре цены более привлекательные: от 308 долларов в одну сторону и от 600 долларов туда-обратно.

По информации экспертов, появление дополнительных частот не повлияло на ценообразование египетского перевозчика.

«Спрос по-прежнему превышает предложение, и рейсы Egypt Air летят из Москвы с полной загрузкой. Каир – это и транзитный пункт для пересадки на курорты Египта, и хаб для стыковок в страны Африки и Европы.

Поэтому в текущих условиях рассчитывать на снижение стоимости перевозки EgyptAir не стоит. Альтернатив у этой перевозки мало», – говорит один из представителей авиаотрасли.

Как напоминает АТОР, других прямых регулярных рейсов между Москвой и Каиром в настоящее время нет. «Аэрофлот» не летает в столицу Египта. Рейсы в Каир, но из Сочи, выполняет авиакомпания «Россия». Перелет по маршруту Москва – Сочи – Каир с учетом двухчасовой стыковки займет от девяти часов (как минимум).

В июле авиабилет по этому маршруту на рейсах «Аэрофлота» и «России» обойдется от 30 тыс.р. в одну сторону, в августе цены снижаются в два раза: сейчас в продаже есть билеты по 14-15 тыс.р. в одну сторону.

Перелет в августе из Москвы в Каир через Сочи и обратно стоит от 32 тыс. р. Таким образом, как минимум, полет из Москвы в Каир со стыковкой через Сочи обойдется на 15-20% дешевле, чем на прямом рейсе EgyptAir.

В сентябре стыковочные перелеты Egypt Air через Каир в Хургаду и Шарм-эль-Шейх обойдутся туда-обратно от 620 долларов на одного пассажира. Т.е. авиабилеты на двоих стоят от 1240 долларов. Это примерно 85% от стоимости пакетного тура на базе чартерной перевозки.

Для сравнения: недельный пакетный тур туроператора TEZ Tour с чартерным перелетом из Москвы на курорты Египта (отель 3-4*, все включено) в сентябре стоит от 92 тыс.р. на двоих.

/TOURBUS.RU