Azimut Hotels инвестирует в этом году более 300 млн рублей на развитие своих санаториев

Компания приобрела 18 санаториев «РЖД» в шести регионах в 2020 году

Как сообщили нам сегодня в пресс-службе Azimut Hotels, в настоящее время компания ведет поэтапную проработку стратегии развития санаторно-курортного направления, аудит номерного фонда и инфраструктурных объектов.

“Санатории перешли в состав группы Azimut с декабря 2020 года. До этого в 2019 году, который для нас был финансово лучшим в истории, группа Azimut показала операционную выручку около 3,9 млрд рублей, а уже в 2021 выручка превысила 4,5 млрд рублей (+600 млн). Операционная прибыль группы в 2021 году под управлением Azimutв сравнении с 2019 годом выросла почти в 2 раза”, — рассказал генеральный директор Azimut Hotels Максим Бродовский.

Только на реконструкцию и улучшение номерного фонда санаториев, не считая текущий ремонт, в 2022 году Azimut планирует потратить более 300 млн рублей. Предполагается, что в 2023 году инвестиционные расходы превзойдут расходы 2022 года.

“Даже с учётом того, что в санаторном бизнесе есть определенная сезонность, мы планируем, что средняя загрузка санаториев по сети превысит 75% в 2022 году”, — заключил Максим Бродовский.



Крупнейшая российская гостиничная сеть Azimut Hotels поставила в приоритет на 2022 год развитие санаторного направления Azimut Здоровье. Речь идет о 18 бывших санаториях ОАО “РЖД” — в 2022 году начался ребрендинг семи из них, который планируется завершить в 2023 году.

Это санатории с действующей лечебной базой, которые уже сегодня готовы принимать гостей: «Azimut Здоровье Аквамарин» (Анапа), «AZIMUT Здоровье Мыс Видный» (Сочи - на фото), «Azimut Здоровье Зеленый Гай» (Туапсе), «Azimut Здоровье Долина Нарзанов Ессентуки», «Azimut Здоровье Янтарь» (Светлогорск), «Azimut Здоровье Долина Нарзанов Кисловодск», «Azimut Здоровье Солнечный» (Геленджик).

Компания Azimut Hotels запустила направление «Azimut Здоровье» на базе бывших санаториев ОАО “РЖД” в таких регионах, как Краснодарский край, Ставрополье, Алтай, Поволжье, Московская и Калининградская области. Сделка по покупке санаториев была закрыта в 2020 году Gleden Invest Group.

Общая площадь санаторных объектов — 100 га. Все санатории располагают действующей широкой лечебной базой и расположены в экологически чистых зонах и природных заповедниках.

Часть санаториев расположена в наиболее перспективных регионах внутреннего туризма – Сочи, Кавказские Минеральные Воды и Алтай.

/TOURBUS.RU