«Азимут» начал рейсы из Сочи в Тель-Авив

Новые рейсы выполняются два раза в неделю на лайнерах Sukhoi Superjet, время в пути — менее трех часов

Авиакомпания «Азимут» с 6 июля открыла полетную программу из Сочи в Тель-Авив. Полеты в один из крупнейших городов Израиля будут выполняться на авиалайнерах Sukhoi Superjet 100 на сто кресел, - сообщает Ассоциация туроператоров.

Регулярные рейсы будут выполняться два раза в неделю по средам и четвергам.

По средам вылет из Сочи запланирован на 16:35. В Тель-Авиве борт приземлится в 19:25. Обратно рейс отправляется в 20:25. В Сочи он возвращается в 23:20. Время в пути составит 2 часа 50 минут.

По четвергам вылет из Сочи запланирован на 19:00, В Тель-Авиве борт приземлится в 21:50. Обратно рейс отправляется в 22:50. В Сочи самолет будет в 01:40 в пятницу.

По данным системы бронирования перевозчика, тарифы начинаются от 21 175 р. в одну сторону на одного (ручная кладь 5 кг); билет с багажом (23 кг) обойдется от 24 200 р. в одну сторону. Перелет туда-обратно в июле – от 60 тыс.р. на одного пассажира. Путешествие в августе и сентябре обойдется, как минимум, на 6 тыс.дороже: билеты стартуют от 27 225 р. в одну сторону без багажа.

Из Москвы в Сочи перелет на рейсах «Азимута» в июле – от 11 360 р. в одну сторону. Таким образом, стыковочный полет по маршруту Москва-Сочи-Тель-Авив обойдется от 32,5 тыс.р. в одну сторону (без багажа) и от 39 тыс.р. – с багажом.

Для сравнения - прямой перелет на рейсе Red Wings из Москвы в Тель-Авив с технической посадкой в Минеральных водах в июле стоит от 39 тыс. р., в августе – от 32 670 р. в одну сторону на одного. Билет на рейс El Al – от 737 евро.

Как напоминает АТОР, первой из Сочи в Тель-Авив полетела авиакомпания «Россия». Однако дважды по требованию израильской стороны полетная программа приостанавливалась. Первый раз это произошло в апреле, но перевозчик все-таки возобновил программу.

Во второй раз – в конце мая. На текущую дату в системе продаж «Аэрофлота» рейсов по указанному маршруту по-прежнему нет. Согласно расписанию, полеты перезапустятся лишь с 31 октября с частотой пять раз в неделю.

По данным источников АТОР, ситуация с вынужденной паузой в перелетах «России» в Израиль находится на контроле Минтранса и МИД России, которые ведут соответствующие переговоры с израильскими ведомствами.

При этом в июне появился новый вариант стыковочного перелета в Израиль. Emirates с конца июня запустила из Дубая ежедневные рейсы в Тель-Авив на 777-300ER. В августе полет по маршруту Москва-Дубай-Тель-Авив стартует от 57 тыс.р. в одну сторону.

Впрочем, в меньшую сумму – порядка 34 тыс.р. – обойдется перелет по тому же маршруту, но на рейсе flydubai.

/TOURBUS.RU