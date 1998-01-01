Осенью Госдума рассмотрит расширение льгот для гостиниц

Комитет Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры осенью планирует оценить результаты введенного нулевого НДС для гостиниц и по просьбе представителей туриндустрии рассмотреть расширение льгот, сообщил председатель

комитета Сангаджи Тарбаев, которого цитирует «Интерфакс»

"Важное, на мой взгляд, совместное достижение с правительством и депутатским корпусом – это нулевая ставка НДС для гостиничного бизнеса. Пока рано давать оценки эффективности. Но то, что мера беспрецедентная – это факт. Такого уровня ставки действуют во всех странах, где внимательно относятся к туризму. Поэтому мы будем изучать результаты введения этой меры.

Возможно, мы осенью проведем еще несколько предварительных мероприятий по изучению цифр, потому что к нам поступают обращения от турбизнеса, который просит дополнить эту меру льготами", — сказал он на пресс-конференции в четверг.

Г-н Тарбаев также отметил, что некоторые гостиницы этим летом неоправданно высоко подняли цены на размещение.

"Сегодня мы констатируем, что самая большая проблема у нас на юге России. Там есть повышение цен на проживание. По официальным данным, это не выше процента инфляции. Но мы знаем о ряде случаев, их не много, где цены выросли на 40-50%. С этими случаями мы стараемся работать в ручном режиме", — рассказал глава комитета.

Он добавил, что гостиницы, которые ведут адекватную ценовую политику, заполнены на 80-90%, а те, кто хотят повысить маржинальность – на 20-30%.

Нулевая ставка НДС для отелей в России начала действовать с 1 июля. Она распространяется на услуги по предоставлению мест для временного размещения гостей, а также на предоставление в аренду объектов туристической инфраструктуры. Получить льготу могут как уже работающие объекты, так и новые. Срок предоставления льготы для всех таких объектов одинаковый – пять лет.

Напомним, что в конце мая заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко заявил, что Ростуризм проработает возможность обнуления налога на добавленную стоимость (НДС) и для туроператоров

По его словам, в России уже «были приняты беспрецедентные меры поддержки с освобождением от НДС гостиничной инфраструктуры на пять лет, поэтому сейчас надо действовать очень аккуратно».

Необходимо проработать экономическую модель и «оценить выпадающий доход с возможным развитием бизнеса и налогооблагаемую базу, которые приведут к тому, чтобы произошел баланс», отметил вице-премьер.

По данным агентства ТАСС, ранее Ассоциация туроператоров России попросила Чернышенко, Ростуризм, Минфин ввести нулевой НДС для туроператоров.

В ассоциации тогда заявили, что освобождение от налога «позитивно отразится на ценообразовании турпродуктов, сделав их доступными большему количеству россиян».

/TOURBUS.RU