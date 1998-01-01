Греция возобновила прием документов на визы, но с ограничениями

Пока что документы принимаются только на ближайшие даты, а число слотов заметно сокращено

Как и ожидалось ранее, в этот понедельник консульство Греции в России возобновило прием документов на визы после технического перерыва, связанного с сокращением числа сотрудников. Однако, как сообщает АТОР, консульство все еще налаживает процесс приема документов и выдачи виз. Визовый центр уже уведомил о возможности принимать документы только на ближайшие даты.

Как рассказали АТОРу представители российских туроператоров, на данный момент консульство Греции в Москве ввело дневные лимиты на количество заявлений на визу.

Вследствие этого визовый центр очень значительно ограничил количество слотов для подачи документов от туроператоров. По данным некоторых участников рынка, количество слотов сокращено в три раза и более.

«В связи с ограничениями появились трудности с подачей документов на визы туристов, которые путешествуют большой компанией или семьей», – говорит один из собеседников.

При этом ограничена подача документов на неблизкие даты вылетов. Принимаются документы только ближайшие вылеты. В визовом центре Греции уже информировали заявителей, что принимают заявки только на даты поездок до 21 июля при подаче в визовый центр в Москве и до 24 июля – при подаче в регионах.

«В консульстве сейчас пытаются понять, как работать. У них нехватка персонала, поэтому обслуживаются в первую очередь те, кто вылетает в ближайшие дни. Возможно, им будет придан какой-то дополнительный персонал, что поможет наладить процесс работы», – говорит один из участников рынка.

В телеграм-каналах также обсуждают увеличившиеся отказы Греции в туристических визах россиянам. Чтобы избежать подобного результата, эксперты рекомендуют туристам более внимательно относиться к деталям и по возможности планировать получения виз в соответствии с целью путешествия.

«Более 50% соискателей на визу на самом деле не планируют посещать Грецию, а получают визу, чтобы поехать другие страны.

Таким соискателям может быть отказано в визе, так как у консульств есть механизмы, чтобы выявить реальную цель путешествия», - считают эксперты.

Туроператоры ожидают, что разъяснения от консульства Греции последуют позже.

/TOURBUS.RU