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"Аэрофлот" увеличивает частоту полетов из Москвы в Ташкент/ Прокуратура проверяет аэропорт Новосибирска из-за задержек рейсов/ Nordwind Airlines начнет прямые перелеты из Саранска в Сочи, Петербург и Москву

"Аэрофлот" увеличивает частоту полетов из Москвы в Ташкент

Авиакомпания "Аэрофлот" с 16 июля увеличивает частоту полетов из Москвы в Ташкент до двух раз в день, сообщает пресс-служба перевозчика. "Аэрофлот" с 16 июля вводит дополнительный рейс на направлении Москва — Ташкент — Москва. Рейс будет выполняться ежедневно на самолете Airbus A320", — говорится в сообщении.

Компания 20 мая возобновила рейсы из Москвы в столицу Узбекистана, существующий рейс выполняется на лайнере Airbus A330-300.

Кроме того, маршрутная сеть группы "Аэрофлот" в Узбекистан включает полеты из Москвы в Ургенч, Бухару и Самарканд.

Прокуратура проверяет аэропорт Новосибирска из-за задержек рейсов

Новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку по фактам задержки авиарейсов в новосибирском аэропорту "Толмачево" (входит в холдинг "Новапорт") из-за неблагоприятных метеоусловий, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"В аэропорту проводится выездной прием граждан, организована проверка исполнения перевозчиками законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке авиарейса", — говорится в сообщении.

Так, по данным ведомства, 7 июля из-за неблагоприятных метеоусловий в аэропорту были задержаны вылеты 9 рейсов, 8 воздушных судов направлены на запасные аэродромы в Красноярск и Барнаул.

Как сообщается на сайте Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь с 6 на 7 июля в Новосибирской области отмечались кратковременные дожди, видимость при дожде ухудшалась до 1-2 км. Также ночью отмечались туманы с ухудшением видимости до 200-500 м.

"Толмачево" — один из крупнейших по пассажиропотоку аэропортов в РФ. В 2021 году аэропорт обслужил 6,761 млн пассажиров, что на 0,2% больше, чем в допандемийном 2019 году. Новосибирский аэропорт располагает двумя взлетно-посадочными полосами и двумя терминалами: внутренним и международным

Nordwind Airlines в июле начнет прямые перелеты из Саранска в Москву, Санкт-Петербург и Сочи

Авиакомпания Nordwind Airlines в июле начнет прямые перелеты из Саранска (Мордовия) в Москву, Санкт-Петербург и Сочи, сообщается на сайте авиаперевозчика.

С 19 июля стартуют рейсы в Москву (до 6 раз в неделю) и Санкт-Петербург (трижды в неделю).Вылеты в Сочи будут осуществляться три раза в неделю.

На всех направлениях будут задействованы самолеты Embraer-190.

/TOURBUS.RU





