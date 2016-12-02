Таиланд может подорожать

Отельеры Таиланда в ближайшее время могут вернуть цены на размещение для иностранных туристов к допандемийному уровню, чтобы поддержать более быстрое восстановление туристической отрасли страны, сообщает издание Bangkok Biznews, которое сегодня цитирует «Интерфакс».

"Минтуризма Таиланда планирует обратиться к гостиничным операторам с просьбой ввести двухтарифную политику в отношении тайских и иностранных туристов, в соответствии с которой цены и скидки для местных останутся на прежнем уровне, а для приезжающих в Таиланд вернутся к допандемийному уровню", — заявила заместитель представителя правительства страны Трайсури Тайсаранакул на совещании в среду.

По ее словам, подобная ценовая политика позволит сохранить туристический бренд Таиланда для иностранных туристов.

"В свою очередь, ставки, которые были снижены во время COVID-19, будут сохранены для тайцев, чтобы поддержать развитие внутреннего туризма", — подчеркнула она.

Как отмечает издание, отели в Бангкоке, на Пхукете, Краби и Самуи продолжают предлагать путешественникам огромные скидки, чтобы привлечь гостей.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщали, что, несмотря на отсутствие прямых рейсов, россияне активно приобретают путевки в Таиланд по акциям раннего бронирования. Ряд отелей предлагает скидки до 50%.

По информации «Интерфакса», с началом пандемии коронавируса и закрытием страны турпоток в Таиланд упал до рекордно низкого уровня за 12 лет – с 39,9 млн гостей в 2019 до 6,7 млн туристов в 2020, из которых полмиллиона – россияне. В конце 2021 года страна вновь открылась для иностранных гостей, тогда Таиланд посетили около 200 тыс. туристов, а Россия была в тройке лидеров, уступив Германии и Великобритании.

С начала 2022 года королевство посетили более двух млн туристов, в топ-5 вошли Индия, Малайзия, Великобритания, Сингапур и США.

/TOURBUS.RU