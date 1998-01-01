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07 июля
Red Wings переориентируется на международные рейсы на лайнерах Ту-204
Стало известно о готовящейся смене в руководстве авиакомпании и концепции ее развития
Как сообщает сегодня газета “КоммерсантЪ”, глава авиакомпании Red Wings (входит в «Ростех») Евгений Ключарев в ближайшие дни покинет свой пост. Его место займет глава аэропорта "Жуковский" Евгений Солодилин. Предполагается, что г-н Солодилин сохранит участие в стратегическом управлении аэропортом, став зампредом Совета директоров «Рампорт Аэро».
По данным издания, при новом руководителе авиакомпания внесет в стратегию пополнение парка самолетами Ту-204/214. Red Wings остается единственным коммерческим эксплуатантом борта Ту-204, но приобретать другие самолеты не планировала. Сейчас компания рассчитывает получить их от ИФК (принадлежит «Ростеху»), которая оценивала сроки их поставки в 1,5–2 года.
Помимо этих бортов «на рынке есть машины», готовые после доработки начать полеты в первом квартале 2023 года, добавил собеседник газеты. Он подчеркнул, что первоочередной задачей остается подготовка к эксплуатации МС-21 и увеличение парка SSJ.
Решение о постепенном выводе Airbus из флота останется неизменным, но отказ от двух Boeing-737 (сейчас летают в Турцию и Египет) не планируется.
Кроме того, с этого года радикально поменялась маршрутная сеть Red Wings, изначально ориентированная на региональные перевозки. «Компания продолжит ориентироваться на международные направления»,— рассказал собеседник издания, отметив, что это также будет отражено в обновленной стратегии.
Комментируя компетенции господина Солодилина в авиации, собеседник добавил, что «менеджмент Жуковского имел вполне успешный опыт создания авиакомпании WeGo Air, позже проданной и переименованной в "Северо-Запад"», а также принимал участие в создании и руководстве SkyGates Airlines.
Источник газеты, близкий к Минтрансу, отметил синергию аэропорта и Red Wings, которая начала перевод рейсов в Жуковский в конце 2020 года, а весной 2022 года сделала аэропорт одной из баз базирования, переставив туда 5–6 своих SSJ, выполняющих рейсы за рубеж.
В пресс-службе аэропорта уточнили лишь, что в июне Red Wings выполняла до 250 взлет-посадок, что в 10 раз больше, чем в январе. При этом, по данным источника в Минтрансе, в мае пассажиропоток перевозчика снизился более чем на треть по сравнению с прошлым годом, хотя в марте и апреле был рост (на 25% и 18%).
Некоторые собеседники издани высказали предположение, что решение г-на Ключарева связано с предстоящими сложностями в авиаотрасли и проблемами в поиске запчастей и расходников.
«Ключарев зарекомендовал себя как человек достаточно осторожный и взвешенный, и вряд ли он захотел принимать на себя возникшие риски»,— рассуждает один из них.
Другим мотивом перестановок некоторые источники называют желание «Ростеха» заручиться «в сложные времена поддержкой наиболее проверенных и лояльных кадров». Евгений Солодилин — «близкий к "Ростеху", исполнительный, понятный и надежный для корпорации человек», говорит один из участников рынка.
Он же уточняет, что серьезных претензий к Евгению Ключареву не было, «но это более независимый руководитель, в сложные времена такие менеджеры могут казаться рискованными».
/TOURBUS.RU
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