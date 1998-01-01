Курорты без авиасообщения могут получить «персональный кешбэк»

Как сообщает РИА «Новости», Госдуме разрабатывает меры поддержки туризма в регионах, авиасообщение с которыми временно приостановлено. Для стимулирования туристической активности после восстановления полноценного транспортного сообщения депутаты предлагают ввести для таких регионов, в том числе, и Крыма, «персональный кешбэк».

По словам депутата Госдумы от Крыма Алексея Черняка, Ростуризмом совместно с региональными властями уже составлен план мероприятий и проходит процедура их согласования на федеральном уровне с конкретным финансированием как в сфере курортов и гостиничного дела, так и по транспортной отрасли.

Деталей г-н Черняк не раскрыл, добавив, что более точная информация появится после согласования перечня всей помощи.

Как констатируют эксперты туроператора «Русский Экспресс»,которых цитирует сегодня АТОР, в деле привлечения туристов «все средства хороши», и акция с туристическим кешбэком, принимая во внимание ее популярность, в любом случае не помешает. Поддерживают инициативу и в туроператорской компании «Мультитур».

Однако в туроператорских компаниях «Интурист» и «Дельфин» полагают, что на первый план в вопросе привлечения туристов выходит все-таки не стоимость поездки, а ее логистика. Сейчас вопрос как добраться, например, до Крыма, является ключевым для тех, кто хотел бы провести свой отпуск на полуострове. Как скоро и в каком объеме будет перезапущено транспортное сообщение с южными регионами сейчас однозначно не скажет никто.

Как отмечает генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин, туристов устраивает цена отдыха в Крыму, люди готовы ехать на крымские курорты и сейчас, по железной дороге, но не хватает билетов. С такой оценкой согласны и представители «Интуриста». Несмотря на все трудности, сезон на полуострове Крым, а также в Анапе, идет. «Конечно, кешбэк будет привлекателен для потенциальных туристов, но встает вопрос, как добраться до этих курортов», - отмечают в «Интуристе».

По мнению Сергея Ромашкина, запускать кешбэк для Крыма на излете курортного сезона или в низкий период не стоит. «Примерно 70% летних программ уже реализовано. Около 10% туристов еще не приняли решение, где они проведут свой отдых. Но в силу текущей ситуации это решение не будет в пользу Крыма. Что касается зимнего периода, то крымское направление в это время не очень востребовано. И предлагать кешбэк, пусть даже повышенный, в низкий сезон по Крыму бессмысленно. Люди все равно не поедут», - говорит он.

По его мнению, если государство готово выделить деньги на поддержку туризма в регионах, куда сейчас нет перелетов, то лучше заложить эти средства на 2023 год. По оценкам эксперта, несмотря на все старания, потери в сезоне-2022 уже не отыграть. Тот же Крым, по мнению г-на Ромашкина, в сравнении с прошлым сезоном не досчитается 25-30% туристов.

/TOURBUS.RU