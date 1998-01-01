Эксперты: «Нынешняя навигация уникальна и по глубине продаж и по спросу»

На московском Северном речном вокзале на борту отправлявшегося в круиз теплохода «Константин Коротков» прошла пресс-конференция, посвящённая итогам первого сезона программы «Больше, чем путешествие» и итогам первых двух месяцев навигации 2022 года, - сообщает наш специальный корреспондент.

Программа осуществляется Федеральным агентством по туризму (Ростуризм), Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь), Министерством науки и высшего образования РФ, Российским обществом «Знание» и президентской платформой «Россия — страна возможностей».

Победители, финалисты и самые активные участники конкурсов этой платформы («Лидеры России», «ТопБЛОГ», «Флагманы образования», «Лидерство в медицине», «Звездный путь» и др.) отправились в путешествия по России на теплоходах компании «ВодоходЪ»».

Всего в программе «Больше, чем путешествие» участвовали более 50 тыс. человек., из них в путешествия по России уже отправились более 28 тыс. (всего намечается, что до 2024 г. в путешествия по этой программе отправятся более 200 тыс. чел.).

Благодаря таким государственным программам, как «Больше, чем путешествие», круизная отрасль в России будет развиваться быстрее, а доля речных круизов на внутреннем туристическом рынке будет только расти, считает заместитель генерального директора по развитию компании «ВодоходЪ» Илья Суховольский. Всего же с участием полутора тысяч финалистов и победителей проектов платформы «Россия – страна возможностей» и Российского общества «Знание» с мая по сентябрь запланирован 21 круиз на семи теплоходах компании «ВодоходЪ».

Любой круиз по программе «Больше, чем путешествие» включает не только собственно туристическую часть, но и образовательную программу, в которой участники могут проявить себя, развить свои знания и компетенции и обменяться опытом с ведущими экспертами различных отраслей и бизнеса и даже получить навыки новой профессии.

Кроме того, г-н Суховольский, подводя итоги двух месяцев навигации 2022 года, отметил, что она поистине уникальна - и по глубине продаж, и по спросу. К концу июня среднее выполнение плана по загрузке теплоходов от поставленного на навигацию-2022 достигло 82%. И сама динамика продаж речных круизов в этом году (по сравнению с 2020 и 2021 гг.) значительно выше. На тот же срок в целом по компании забронировано и выкуплено круизов на 30% больше, чем в этот же период в прошлом году.

«Максимальная загрузка сейчас фиксируется, конечно же, на июль, а ситуация по загрузке меняется буквально ежедневно — рассказал он. - Например, с наступлением жарких летних дней, два круиза в июле из Москвы продолжительностью 3 и 4 дня, были полностью закрыты буквально на глазах – за неделю на борт село более 250 человек. А май мы по плану мы закрыли на 100%, такого уже давно не было».

Короткие рейсы (3-4 дня) грузятся максимально интенсивно за месяц до старта тура. Если сравнивать динамику продаж на теплоходах, которые работают на коротких круизах, рост спроса к прошлому году составляет в среднем 20%. Продолжительные круизы от 7 дней и больше, например, на Соловецкие острова, заполняются на 80% за полгода-год вперед.

Высокому спросу на старте сезона дополнительно способствовала и государственная программа «Туристический кешбэк, а также продолжающиеся ограничения международного туризма. Программа «Туристический кешбэк» отлично популяризирует, в частности, и круизную отрасль. Благодаря кешбэку прирост новых клиентов в среднем, составил 30%.

Учитывая такой спрос и глубину продаж в конце мая компания «ВодоходЪ» открыла продажу круизов на 2023 год - за год вперёд круизы обычно бронируют постоянные клиенты. На сайте компании уже представлено 13 теплоходов, до конца июля будут выведены оставшиеся суда и маршруты на 2023 г.

По акции раннего бронирования в сумме со скидкой постоянного клиента выгода составляет до 20%.

/TOURBUS.RU