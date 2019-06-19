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06 июля
На курортах страны появится туристическая полиция

Ростуризм отреагировал на избиение туриста сотрудниками сочинского пляжа


 

Ростуризм рассматривает вопрос создания туристической полиции на курортах страны после инцидента на пляже "Фрегат" в Сочи, где сотрудники избили туриста, сообщила глава ведомства Зарина Догузова.

"Если турист нарушает порядок, значит нужно вызывать органы правопорядка, а не устраивать самосуд. Подобное в принципе не допустимо, а видеть такое фактически на главном курорте страны в самый разгар курортного сезона – вообще за гранью. Индустрия гостеприимства должна проявлять особую заботу о каждом госте.

И, думаю, назрел вопрос о создании туристической полиции в курортных зонах", — заявила г-жа Догузова журналистам, - сообщает «Интерфакс».

Она также отметила правильность решения администрации Сочи о расторжении договора с арендатором пляжа.

 

Как напоминает информагентство, в минувшие выходные сотрудники пляжа "Фрегат" избили отдыхавшего там 23-летнего туриста. Злоумышленники нанесли молодому человеку множественные удары и скрылись с места происшествия.

Позже из задержали, все трое были заключены под стражу. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство).

 

Как описывают инцидент в СМИ, «сестры пострадавшего, девочки 6 и 14 лет, решили записать видео для соцсетей. Они красиво нарезали арбуз и стали раздавать его отдыхающим, снимая их реакцию.

Работники пляжа решили, что девочки занимаются незаконной торговлей, и в грубой форме велели им прекратить. Брат Никита заступился за девочек, и тогда, по сообщениям очевидцев, трое мужчин на него напали. Молодой человек, чемпион Минска по самбо, дал им отпор, и в результате на него накинулась «целая орда – человек десять». На глазах у всего пляжа Никиту избили арматурами и палками.

Этот беспредел свидетели засняли на видео, из которого понятно, что среди нападавших – спасатели пляжа «Фрегат» в фирменных красных футболках.

Сейчас молодой человек находится в реанимации».

/TOURBUS.RU


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