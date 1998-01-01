Президент Шри-Ланки просит Россию возобновить авиарейсы в страну

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса (на фото) провел телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которых попросил помочь с кредитами для закупки топлива и возобновить полеты "Аэрофлота" в страну, - сообщает сегодня «Интерфакс».

"Я провел очень продуктивные переговоры с президентом России. Я поблагодарил его за всю поддержку, оказываемую его правительством для преодоления прошлых вызовов, и запросил помощь с кредитами для импорта топлива в Шри-Ланку, для преодоления текущих экономических проблем", — сообщил г-н Раджапакса.

Президент Шри-Ланки также сообщил, что попросил г-на Путина возобновить рейсы "Аэрофлота" в страну. Лидеры согласились усилить двустороннее сотрудничество в туристическом, торговом и культурном секторах, отметил президент Шри-Ланки.

Как напоминает «Интерфакс», в начале июня самолет Airbus A330-300 авиакомпании "Аэрофлот" прибыл из Москвы в Коломбо, однако обратный вылет по расписанию не состоялся. Высокий коммерческий суд Коломбо издал приказ, запрещающий лайнеру покидать Шри-Ланку. Жалобу в суд подала ирландская компания Celestial Aviation Trading Limited, которая аффилирована с лизингодателем GECAS.

По данным портала Airfleets, задержанный A330 "Аэрофлота" в конце апреля получил российскую регистрацию, а до этого был зарегистрирован на Бермудских островах. 6 июня суд Шри-Ланки приостановил действие постановления, запрещающего A330 "Аэрофлота" вылететь из Коломбо. Действие приказа было приостановлено после того, как Высокий коммерческий суд Коломбо рассмотрел ходатайство, поданное генеральным прокурором.

"Аэрофлот" после этого сообщил, что приостанавливает выполнение рейсов в Коломбо "в связи с неблагонадежностью ситуации в части обеспечения беспрепятственных полетов воздушных судов авиакомпании в Шри-Ланку". Продажа билетов на рейсы была закрыта.

Как мы сообщали ранее, в конце февраля страны Запада обязали своих лизингодателей вернуть из России предоставленные в аренду лайнеры. За этим последовали массовые аресты авиатехники российских авиакомпаний за рубежом.

Росавиация рекомендовала приостановить международные рейсы с использованием самолетов, взятых в лизинг у иностранных компаний и зарегистрированных не в РФ.

/TOURBUS.RU