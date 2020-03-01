Новости ACI Europe: Авиаперевозки вернутся к допандемийному уровню к концу 2024 года Международный Совет аэропортов Европы опубликовал подробный анализ состояния дел и перспектив восстановления европейской авиаотрасли

Накануне своего 32-го ежегодного конгресса Международный Совет аэропортов Европы ACI Europe опубликовал отчет о состоянии в аэропортовой отрасли в 2022 году, в котором утверждается, что пока что воздушное сообщение в целом по Европе по-прежнему находится на уровне 10-летней давности. При этом ACI Europe отмечает увеличение мирового спроса на авиаперевозки. Здесь уточняют, что это результат отмены ограничений на поездки во многих странах Европы, Северной и Южной Америки, однако обращают внимание на то, что восстановление происходит «неравномерно» — из-за продолжающихся ограничений в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По информации Cовета, Covid-19 привел к потере 50 % мирового пассажиропотока за весь 2021 год. Ожидается, что в 2022 году он достигнет 77 % от уровня 2019-го, то есть 7,1 млрд человек. При этом сообщается, что Греция является единственной страной, которая в настоящее время полностью восстановила свое авиасообщение, за ней следует Турция (–3%). Среди крупных рынков Евросоюза наилучшие показатели у Испании (–23%), за ней следуют Великобритания (–28%), Италия (–32%) и Франция (–34%). Германия с показателем минус 39% занимает последнее место. На другом конце «рейтинга» Украина — она потеряла все свое авиасообщение, а Россия с минусом в 62% и Беларусь (–78%) явно страдают от международных санкций. При этом отмечается, что прямые перелеты внутри Европы в настоящее время составляют всего минус 16% по сравнению с уровнем 2019 г., а вот беспересадочные рейсы между Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом снизились более чем в два раза . При этом отмечается, что на европейском рынке произошел структурный сдвиг - на долю недорогих перевозчиков-лоукостеров в настоящее время приходится 40% прямого авиасообщения, по сравнению с 27% до пандемии. Доля больших авиакомпаний с полным набором услуг снизилась таким образом с 73% до 60%. В абсолютном выражении амстердамский Схипхол с показателем минус 10% к 2019-му сегодня снова занимает первое место по количеству прямых рейсов, за ним следует Стамбул (–5%), а лондонский Хитроу (–13%) на третью позицию. Далее следуют Лиссабон (-4%), Афины (-6%) и второй стамбульский аэропорт «Сабиха Гекчен» (–6%). В будущем, по данным ACI, рост авиаотрасли будет происходить в основном за счет внутреннего пассажиропотока, которому будет препятствовать «стагнация в Азиатско-Тихоокеанском регионе и более медленное восстановление глобальных международных перевозок».

По оценкам экспертов, глобальный внутренний пассажиропоток достигнет значения 2019 года в конце 2023-го, а международные перевозки вернутся к допандемийному уровню только ко второй половине 2024 года. «Нет никаких сомнений в том, что многие путешественники стремятся возобновить путешествия — и объемы в начале лета тому доказательство, — сказал генеральный директор ACI World Луис Фелипе де Оливейра. — Их стремление наверстать упущенное время, рост доверия к авиаперелетам, обеспеченным повышением уровня вакцинации и мер безопасности, а также ослабление ограничений на поездки стимулируют восстановление отрасли. Мы ожидаем резкого роста спроса на авиаперевозки во второй половине 2022 года». Вместе с тем в отчете подчеркивается неопределенность, связанная с восстановлением авиационной промышленности из-за геополитических конфликтов, более высокой инфляции, риска экономического спада, сбоев в цепочках поставок, нехватки рабочей силы и новых вспышек коронавируса. /TOURBUS.RU



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