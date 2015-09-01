Новости "Аэрофлот" возобновляет рейсы из Москвы в Бодрум и Даламан Рейсы в Бодрум будут летать ежедневно с 15 июля, в Даламан — три раза в неделю с 17 июля

Авиакомпания "Аэрофлот" с 15 июля возобновляет рейсы из Москвы в Бодрум, а с 17 июля — в Даламан, сообщила нам сегодня пресс-служба перевозчика. Рейсы в Бодрум будут выполняться ежедневно на самолётах Airbus A320 по следующему расписанию (время местное): Рейс Направление Вылет Прилёт SU2120 Шереметьево (SVO-C) — Бодрум 10:10 16:00 SU2121 Бодрум — Шереметьево (SVO-C) 17:10 22:35 Рейсы в Даламан будут выполняться трижды в неделю, по понедельникам, четвергам и воскресеньям, на самолётах Airbus A320 по следующему расписанию (время местное): Рейс Направление Вылет Прилёт SU2122 Шереметьево (SVO-C) — Даламан 18:35 00:20 SU2123 Даламан — Шереметьево (SVO-C) 01:30 07:00 Что касается цен, то билет в Бодрум по безбагажному тарифу в конце июля можно купить за 38 629 рублей, в Даламан – за 35 299. Напомним, что, как мы сообщали ранее, «Аэрофлот» также принял решение чаще летать из Москвы в Анталью. Начиная с 7 июля на маршруте Москва – Анталья будет по четыре – пять рейсов в день вместо трех на сегодняшний день. Таким образом, российская авиакомпания постепенно приближается по объемам перевозки к своему турецкому конкуренту Turkish Airlines, который выполняет более семи рейсов в день из Москвы и рейсы из регионов. Несмотря на очень плотное расписание Turkish Airlines, туроператоры фиксируют нехватку мест на некоторые даты вплоть до конца лета. Потому увеличение объемов перевозки «Аэрофлота» эксперты АТОР ранее оценили позитивно. По их мнению, увеличение перевозки будет актуально для туристов, которые предпочитают летать в Турцию на Turkish Airlines. Но на некоторые даты вплоть до конца лета мест на рейсах этого перевозчика уже нет. Теперь можно будет улететь на «Аэрофлоте», говорят в компании «Интурист». О том, что на бортах самолетов, летающих из России в Турцию, наблюдается дефицит кресел, говорит и Артур Мурадян, генеральный директор компании Space Travel и вице-президент АТОР по выездному туризму. «Потому любое увеличение перевозки на турецком направлении – это хорошо. В том, что загрузка дополнительных бортов «Аэрофлота» будет высокой, сомневаться не приходится», – подчеркивает эксперт. В пресс-службе ANEX Tour уточняют, что речь в вопросе востребованности рейсов «Аэрофлота» идет, прежде всего, о туристах, желающих лететь в Турцию с комфортом и готовых платить за это гораздо большие деньги, чем за полеты на рейсах других авиакомпаний. /TOURBUS.RU

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