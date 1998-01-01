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06 июля
Маврикий отменил все ковидные ограничения
До пандемии экзотический остров ежегодно посещали около 11 тыс. наших туристов
С 1 июля на Маврикии перестали действовать все ковидные ограничения. Вне зависимости от статуса вакцинации туристам больше не надо сдавать тест по прилете, а также проводить две недели на карантине, - сообщает Ассоциация туроператоров.
Как сообщается на сайте Управления по продвижению туризма Маврикия, с 1 июля страна открывается абсолютно для всех туристов – как для привитых от COVID-19, так и для непривитых.
«Никому – ни привитым, ни непривитым, больше не нужны тесты до и после прибытия в Маврикий, отменяется и карантин – для всех. Туристы могут селиться, вне зависимости от прививочного статуса, где угодно», - отмечает АТОР.
Перед поездкой всем путешественникам рекомендуется заполнить цифровую туристическую форму Mauritius All in One. После заполнения сайт сгенерирует PDF-документ с QR-кодом, который нужно будет предъявить сотрудникам здравоохранения по прибытии в аэропорт Маврикия.
На данный момент также необходимо заполнить иммиграционную карту высадки, которая будет вручена туристу во время перелета на Маврикий. Эти документы нужно показать сотрудникам иммиграционной службы по прибытии в аэропорт Маврикия.
Маврикий открыт для въезда туристов с октября прошлого года. Но прямых рейсов из России нет.
Самый быстрый и «бюджетный» способ добраться из России до Маврикия – через Дубай. Такой перелет будет стоить от 100 тыс. руб. на человека туда и обратно.
«Туроператоры ожидают роста спроса на Маврикий после отмены всех ограничений. Это одно из немассовых и достаточно дорогих люксовых направлений пляжного отдыха. До пандемии на остров приезжали от 7 до 11 тыс. российских туристов в год», - отметили также в Ассоциации туроператоров.
/TOURBUS.RU
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