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Трое россиян пострадали сегодня в ДТП в районе Антальи

Пострадавшие были туристами оператора Fun&Sun и направлялись на экскурсию в Каппадокию

Как сообщают сегодня СМИ, девять человек пострадали в ДТП с туристическим микроавтобусом в турецкой Анталье, в том числе трое российских туристов.

Одна из российских туристок получила перелом руки в результате ДТП, которое произошло в Анталье во вторник, у остальных серьезных травм нет, сообщили в пресс-службе туроператора Fun&Sun.

"Причиной ДТП на трассе Анталья – Сейдишехи стал выезд на встречную полосу легкового автомобиля, который столкнулся с микроавтобусом, перевозившим туристов. Серьезных травм и повреждений у туристов нет. К решению ситуации подключилась страховая компания", — отметили в компании.

Там добавили, что туристы, которым потребовалась помощь медиков были в сопровождении гида доставлены в клинику для осмотра."У одной пострадавшей был диагностирован перелом руки. Ей оказана медицинская помощь", — сообщили в пресс-службе.

Микроавтобус с российским туристами, попавший в ДТП в Анталье, направлялся на экскурсию в Каппадокию, трое граждан РФ находятся в больнице под наблюдением врачей, сообщили в свою очередь в Генконсульстве РФ в провинции.

"5 июля утром в уезде Аксеки (провинция Анталья) произошло дорожно-транспортное происшествие с участие микроавтобуса, перевозившего российскую экскурсионную группу в Каппадокию. По информации дорожной полиции, в результате лобового столкновения автобуса с легковой машиной пострадали трое российских граждан.

Они помещены в больницу под наблюдение врачей. Им оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме. Их жизнь находится вне опасности", — говорится в сообщении.

Как отметили в Генконсульстве, предполагается, что виновником дорожного инцидента мог стать водитель легковой машины, который не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения. Обстоятельства ДТП выясняются.

Двоих российских туристов, пострадавших в ДТП в Анталье, готовят к выписке из больницы, еще один гражданин РФ находится под наблюдением медиков, сообщает также сегодня пресс-служба Ростуризма.

"Сегодня утром в Турции на трассе Анталья – Сейдишехир произошло ДТП с участием легкового автомобиля и туристического микроавтобуса. В микроавтобусе находилось трое российских туристов – они направлялись на экскурсию. Все трое туристов были доставлены для осмотра в клинику. Двоих туристов готовят к выписке, еще одного туриста пока осматривают медики", — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, все туристы застрахованы, и страховая компания возьмет на себя их медицинские расходы. Пострадавшие россияне отдыхали в Турции по линии туроператора FUN&SUN.

В Ростуризме также сообщили, что еще одно ДТП с участием туристического автотранспорта произошло во вторник в Турции на трассе Кыркларэли – Стамбул. По данным ведомства, россиян среди пострадавших нет.

/TOURBUS.RU