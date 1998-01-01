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05 июля
Дан старт конкурсу на соискание Всероссийской туристской премии «Маршрут года»-2022
За восемь лет проведения конкурса в нем приняло участие 2.724 проекта из 85 регионов страны

 

21 июня начался прием заявок и проектов на соискание Всероссийской туристской премии «Маршрут года» 2022 года.

 

Всероссийская туристская премия «Маршрут года» учреждена в 2014 году по инициативе Геннадия Шаталова, как отраслевая награда, присуждаемая по итогам открытого всероссийского конкурса проектов за достижения в области создания и развития туристических маршрутов и экскурсионных программ.

За восемь лет проведения конкурса в нем приняло участие 2724 проекта из 85 регионов страны.

 

Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на официальной интернет-площадке премии http://award.tourawards.ru/ и разместить конкурсные материалы: описание турмаршрута (формат PDF), презентация турмаршрута (формат PDF) и необходимые приложения (фото).

 

Полная информация об оформлении и подачи проекта на официальном сайте премии www.tourawards.ru

 

Сроки приема заявок:

срок приема проектов на региональные конкурсы для ДФО и СФО — до 1 сентября;

 - срок приема проектов на региональные конкурсы для ПФО, ЦФО, СЗФО, СКФО, УФО, ЮФО – до 1 октября.

Регистрационный взнос за участие в конкурсе отсутствует.

Один проект может быть заявлен автором только в одной официальной номинации премии.


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