Новое в законодательстве: отели без НДС, аттестация экскурсоводов и отложенное введение Реестра турагентов

Ассоциация туроператоров России напомнила об основных изменениях в законодательстве, касающемся туристической отрасли, которые начали действовать с 1 июля.

Так, как мы уже сообщали ранее, с 1 июля начала работать новая мера поддержки туротрасли – нулевая ставка НДС для гостиниц и ряда других туристических объектов.

Нулевая ставка НДС распространяется в случае отелей на услуги по предоставлению мест для временного размещения гостей, а также на предоставление в аренду объектов туристической инфраструктуры (перечень таких объектов будет опубликован дополнительно в ближайшее время).

Получить льготу на 5 лет могут как уже работающие отели, так и новые. Но схема получения льготы для уже работающих и для новых объектов различается.

Для уже работающих гостиниц льготный период применения нулевой ставки НДС действует по 30 июня 2027 года. Для получения льготы отелям в конце III квартала 2022 года необходимо обратиться в налоговые органы с соответствующей декларацией.

Новые отели, которые открываются после 1 января 2022 года, в том числе после реконструкции, сначала должны подать заявления в Ростуризм о вступлении в специальный реестр, а затем им будет необходимо обратиться в налоговые органы. После этого ставка НДС на услуги по размещению гостей и сдачу в аренду туристических объектов для них будет составлять 0% в течение 5 лет с даты ввода в эксплуатацию.

В Ростуризме и правительстве рассчитывают, что с нулевой ставкой НДС гостиничная отрасль получит еще один инструмент для поддержания оптимального соотношения цены и качества услуг.

Также с 1 июля туристические компании обязаны привлекать инструкторов-проводников для сопровождения туристов на маршрутах повышенной сложности (маршруты, связанные с преодолением различных сложных природных препятствий – горные, водные и пр.). Ознакомиться с перечнем таких препятствий и маршрутов можно на сайтах федераций по спортивному туризму, альпинизму и др.

При этом через год, с 1 июля 2023 года, становится обязательной специальная аттестация таких инструкторов-проводников. До этого времени она будет добровольной, но Ростуризм рекомендует инструкторам-проводникам пройти ее заблаговременно.

Подробные инструкции туристическое ведомство планирует опубликовать в ближайшее время.

Тем туристам, которые отправляются на маршруты повышенной сложности самостоятельно, Ростуризм напоминает о необходимости перед выходом на маршрут обязательно уведомлять об этом МЧС через специальную форму на сайте министерства (это нужно для того, чтобы в случае каких-либо инцидентов спасатели могли найти таких туристов).

С 1 июля 2022 года начинается годичный период, в течение которого все экскурсоводы и гиды-переводчики в России должны будут пройти аттестацию. После 1 июля 2023 года экскурсоводы и гиды, не прошедшие аттестацию, не смогут проводить экскурсии.

Информация о прохождении аттестации в ближайшее время будет доступна на сайтах региональных органов власти в сфере туризма.

Также с 1 июля должен был стать обязательным Единый федеральный реестр турагентов. Однако 24 июня правительство РФ разрешило турагентам до 1 января 2023 года продолжать работу без внесения сведений в этот реестр.

Как уточняют в Ростуризме, сейчас туроператоры постепенно вносят в реестр данные о своих турагентах и субагентах, и на сегодняшний день в нем есть сведения примерно о третьей части всех турагентов, работающих в России.

/TOURBUS.RU