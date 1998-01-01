Поедут ли наши туристы в «открывающуюся» Финляндию?

Открытие сухопутных границ России позитивно отразится на путешествиях российских туристов в Финляндию, однако сложности с транспортом, с получением визы и обменом валюты не позволят выезжать массово в соседнюю страну, считают эксперты туриндустрии, опрошенные "Интерфаксом".

Напромним что, как мы сообщали вчера, Россия с 15 июля снимает ограничения на пересечение границы, введенные ранее в связи с распространением COVID-19. При этом по возвращении россиянам пока что по-прежнему нужно сдавать ПЦР-тест.

Финляндия сняла антиковидные ограничения на въезд 30 июня, возобновив прием туристов из третьих стран, в том числе из России.

"Открываются новые возможности для поездок в приграничные страны, которые были готовы принимать российских туристов. Предполагаем, что спрос и соответственно поток в такие страны вырастет. Пока сложно сказать, как распределиться поток, и какие приграничные страны будут пользоваться наибольшим спросом, но уже сейчас очевидно, что страны Балтии и Финляндия будут востребованы — отложенный спрос был очень большим", — заявила информагентству исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

В свою очередь, гендиректор туроператора и сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян, отметил, что ажиотажного спроса на путешествия в Финляндию ожидать не стоит.

"Финляндия сейчас выдает крайне мало виз по причине нехватки персонала из-за высылки дипломатов. В ближайшее время получить финскую визу практически невозможно, там запись чуть ли не на конец августа. Само открытие сухопутной границы, это, безусловно, хорошо. В первую очередь, в выигрыше сама Финляндия, а также жители Петербурга и Ленинградской области", — сказал он.

Как пояснил эксперт, турпоток из РФ вырастет среди граждан, у которых уже есть открытая шенгенская виза. Кроме того, сказал он, отсутствие авиа- и железнодорожного сообщения хоть и повысит интерес к рейсовым автобусам до Хельсинки, но большинство жителей Петербурга и области предпочтут отправляться в поездку на личном автомобиле.

По словам генерального директора туроператора Space Travel Артура Мурадяна, ситуацию по Финляндии в туристическом ракурсе нельзя назвать однозначно положительной: важно отношение к россиянам, возможность комфортно провести отдых там.

"Есть моменты, которые вызывают опасения. Например, сейчас мы не сможем платить там нашими банковскими картами. Напомню, что наличные в этой стране не особо приветствуются: в Финляндии все в основном платят картами.

Поэтому многие туристы могут столкнуться с проблемой сдачи, особенно в маленьких магазинах и ресторанах. С покупкой валюты у нас тоже есть сложности", — рассказал он.

Эксперт также отметил, что Финляндия была и остается той страной, которая остается привлекательной для туристов благодаря большим возможностям летнего и зимнего отдыха, поэтому в перспективе туроператор хотел бы реализовывать туда туры.

"В будущем мы планируем сформировать туры в Финляндию, но только когда будем четко понимать обстановку с отношением к россиянам по приезду туда", — уточнил г-н Мурадян.

/TOURBUS.RU