Экс-глава комитета по туризму Москвы возглавила Владимиро-Суздальский музей-заповедник

Екатерина Проничева, возглавлявшая комитет по туризму Москвы с сентября 2018 года по июнь 2022, назначена руководителем Владимиро-Суздальского музея-заповедника, сообщает пресс-служба министерства культуры РФ.

"В Минкультуры России прошел конкурс концепций развития Владимиро-Суздальского музея-заповедника. По решению экспертной комиссии лучшей была признана концепция Екатерины Проничевой, ранее занимавшей должность председателя комитета по туризму Москвы, которой и было предложено возглавить музей. Соответствующий приказ подписан министром культуры РФ Ольгой Любимовой", — говорится в сообщении.

Как отмечают в пресс-службе, на открытый конкурс было представлено шесть концепций развития Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

"В своей концепции Екатерина Владимировна представляет планы по развитию музея-заповедника не на будущий год, а на ближайшие пять лет", – отметила, представляя нового главу заповедника его сотрудникам, директор департамента музеев и внешних связей Минкультуры Елена Харламова.

Как уточняют в пресс-службе, г-жа Проничева предложила сделать акцент на развитии музея как туристического-экскурсионного центра с внедрением современных технологий и созданием новой инфраструктуры для работы с большими турпотоками, как научно-методического центра с реставрационными лабораториями и образовательными курсами по искусствоведению и истории и как центр семейного и детского досуга.

До назначения руководителем комитета по туризму Москвы г-жа Проничева работала генеральным директором ВДНХ.

Напомним, что в минувший четверг мэр Москвы Сергей Собянин уволил с должности главы комитета по туризму Москвы Екатерину Проничеву и назначил на это место первого заместителя руководителя аппарата мэра и правительства столицы Евгения Козлова.

По информации СМИ, Евгений Козлов был назначен на пост замруководителя аппарата мэра в 2015 году. Как сообщается на сайте мэрии столицы, «Евгений Козлов защитил диссертацию кандидата экономических наук в Финансовой академии при правительстве РФ. Как руководитель подразделения в аппарате Мэра и правительства Москвы он отвечает за повышение эффективности работы всей системы управления.

Также руководил созданием единой платформы правительства Москвы – обновленного портала mos.ru».

/TOURBUS.RU