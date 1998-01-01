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04 июля
Россия снимает все ограничения на пересечение границ, включая сухопутные
Россияне с 15 июля смогут свободно выезжать «по земле» в соседние страны Балтии и Финляндию
Россия с 15 июля снимает ограничения на пересечение границы, введенные ранее в связи с распространением COVID-19, сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории страны.
"По итогам состоявшегося обсуждения оперативным штабом принято решение об отмене с 15 июля 2022 года эпидемически обусловленных временных ограничений на пересечение государственной границы РФ, установленных распоряжениями правительства", — говорится в сообщении.
Отмечается, что распоряжения правительства РФ от 16 марта 2020 года №635-р и от 27 марта 2020 года №763-р будут признаны утратившими силу. Соответствующий документ будет опубликован дополнительно.
Штабом также принято решение об отмене требования о предоставлении результатов ПЦР-тестирования на COVID-19 для граждан Республики Беларусь по прибытии авиатранспортом в Россию. Соответствующие изменения будут внесены в постановление главы Роспотребнадзора.
"Для других граждан требования о предоставлении результатов ПЦР-тестирования сохраняются", — подчеркивается в сообщении.
В оперштабе напомнили, что в связи с улучшением эпидситуации было принято решения об отмене с 14 июня ограничений на въезд в Россию иностранных граждан через воздушные и морские пункты пропуска, но продолжал действовать ряд ограничений на въезд наземными видами транспорта.
Теперь же россиянам можно будет без оснований выезжать по земле в Эстонию, Латвию, Литву и Финляндию – эти страны открыты для туристов и туда можно въехать напрямую. Информацию подтверждает и консульский департамент МИД РФ. «По линии МИД России в ближайшее время будет подготовлен проект соответствующего акта Правительства Российской Федерации», – пояснили в ведомстве.
Ранее в пятницу Роспотребзнадзор сообщил, что в РФ перестают действовать все ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции.
"В связи с продолжающимся снижением интенсивности эпидпроцесса Роспотребнадзор приостанавливает действие ранее введенных ограничений, в том числе масочного режима, запрета на работу общепита в ночное время и ряда других мер", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
В сообщении уточняется, что отменяется обязательное ношение масок, запрет на проведение массовых мероприятий и ограничения в местах общественного питания.
В ведомстве подчеркнули, что при ухудшении обстановки по COVID-19 "действие ограничительных мероприятий может быть возобновлено".
Как отмечает в этой связи АТОР, «При этом об отмене главного волнующего туристов ограничения – ПЦР-тестирования для возвращающихся из-за границы непривитых россиян – в новости на сайте Роспотребнадзора ничего не сказано.
Но в тексте пресс-релиза есть фраза: «в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации сохраняются противоэпидемические меры по своевременному выявлению заболевших и мероприятия, обеспечивающие мониторинг за эпидемическим процессом».
Из этой фразы можно сделать вывод, что ПЦР-тестирование возвращающихся в Россию туристов пока не отменено, это требование остается в силе. Тем не менее, следует дождаться официальной публикации полного текста распоряжения или постановления Роспотребнадзора на портале правовой информации».
/TOURBUS.RU
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