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04 июля
Дан старт Национальной премии Russian Event Awards 2022

К участию в конкурсе приглашаются организаторы событий различной направленности


 

29 июня начинался прием заявок и проектов на Национальную премию в области событийного туризма Russian Event Awards 2022.

 

К участию в конкурсе приглашаются организаторы событий различной направленности, как регионального, так и федерального уровня - авторы или авторские коллективы из числа государственных, коммерческих и некоммерческих организаций, реализовавшие проекты в области событийного туризма.

 

К участию в конкурсе допускаются проекты, реализованные в 2022 году до момента завершения срока приема проектов на соответствующий региональный конкурс. К участию в конкурсе допускаются проекты, реализованные в период с октября 2021 до момента проведения конкурса.

 

Для участия в конкурсе необходимо до 10 сентября зарегистрироваться на официальной Интернет-площадке премии и разместить конкурсные материалы: описание турсобытия (формат PDF), презентация турсобытия (формат PDF) и необходимые приложения (фото).

 

Полная информация об оформлении и подачи проекта на официальном сайте премии www.rea-awards.ru.

Регистрационный взнос за участие в конкурсе отсутствует.


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