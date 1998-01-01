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04 июля
Дан старт Национальной премии Russian Event Awards 2022
К участию в конкурсе приглашаются организаторы событий различной направленности
29 июня начинался прием заявок и проектов на Национальную премию в области событийного туризма Russian Event Awards 2022.
К участию в конкурсе приглашаются организаторы событий различной направленности, как регионального, так и федерального уровня - авторы или авторские коллективы из числа государственных, коммерческих и некоммерческих организаций, реализовавшие проекты в области событийного туризма.
К участию в конкурсе допускаются проекты, реализованные в 2022 году до момента завершения срока приема проектов на соответствующий региональный конкурс. К участию в конкурсе допускаются проекты, реализованные в период с октября 2021 до момента проведения конкурса.
Для участия в конкурсе необходимо до 10 сентября зарегистрироваться на официальной Интернет-площадке премии и разместить конкурсные материалы: описание турсобытия (формат PDF), презентация турсобытия (формат PDF) и необходимые приложения (фото).
Полная информация об оформлении и подачи проекта на официальном сайте премии www.rea-awards.ru.
Регистрационный взнос за участие в конкурсе отсутствует.
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