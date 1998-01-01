В Москве можно будет увидеть фестиваль колесниц Ратха-Ятра, узнать будущее и даже провести индийскую свадьбу

С 11 по 14 августа в ландшафтном парке «Остров Мечты» пройдет фестиваль «День Индии», организатором которого является Индийский культурно-национальный центр «Сита», - сообщает наш специальный корреспондент. Масштабный летний праздник состоится в Москве уже в седьмой раз, и в этом году он посвящен 75-летию установления дипломатических связей между нашими странами.

Темой нынешнего фестиваля объявлена экология и здоровый образ жизни. Инициативу поддержало глобальное движение «Спаси почву», инициированное индийским гуру йоги и сторонником духовности Садхгуру для спасения быстро истощающейся почвы на планете.

По словам основателя фестиваля «День Индии», президента Индийского Национального Культурного центра SITA Сэмми Котвани, гости фестиваля погрузятся в атмосферу страны Бхарата – так сами индусы называют свою родину с ее ароматами специй и благовоний, вкусами спелого манго и свежих чапати, традиционной музыкой и танцами.

«После вынужденного, двухлетнего перерыва наш главный этнический фестиваль возвращается в Москву, и пройдет в формате open-air без всяких ограничений с еще большим размахом и мы ожидаем 2 миллиона туристов, которых ждет насыщенная программа, знакомящая с нашей страной, - отмечает он. - Это и танцевальный флешмоб под легендарный хит из фильма «Танцор диско» Jimmy Jimmy Aaja, и кинопоказы «болливудских» фильмов, и модные показы индийских дизайнеров и детский шахматный турнир».

В зоне релакса 200 профессиональных мастеров будут проводить медитации и мастер-классы по йоге с целью популяризации здорового образа жизни, особенно после пандемии.

В огромной зоне фуд-корта можно будет попробовать пряные блюда от 30 ресторанов с кухней из разных уголков Индии. Здесь более 20 опытных мастеров по мехенди будут наносить гостям праздника рисунки на кожу хной, а лучшие индийские астрологи составят прогнозы по любой жизненной ситуации. В образовательной части программы – уроки хинди, мастер-классы по приготовлению индийских блюд, занятия национальными танцами, лекции по аюрведе – древней системе медицины.

Модные показы познакомят гостей с особенностями национальных костюмов – гостям шоу продемонстрируют десятки моделей современных и традиционных сари и пенджабов.

Одним из самых ярких событий станет – фестиваль колесниц Ратха-Ятра, во время которого по главной алле парка проедет процессия из танцоров и музыкантов во главе с повозкой, заполненной цветами и фруктами – их будут дарить всем гостям фестиваля. Все 4 дня работы фестиваля на главной сцене будут выступать российские и индийские исполнители, в том числе гостей ждет завораживающее шоу бродячих барабанщиков.

Более того, на «Дне Индии» можно будет даже стать участниками церемонии традиционной индийской свадьбы. Зарегистрироваться могут все желающие. Все мероприятия будут бесплатны.

/TOURBUS.RU