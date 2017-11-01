Куда поедут в июле туристы с детьми?

Аналитики «Яндекс Путешествий» изучили данные по поиску и бронированию авиабилетов семейными туристами в наступившем месяце

Аналитики «Яндекс Путешествий» изучили данные по поиску и бронированию авиабилетов и выяснили, куда в июле отправятся отдыхать россияне с детьми. Больше всего поездок — 89% — пришлось на Россию, на страны ближнего зарубежья — 6%, а на страны дальнего — 5%.

На июль этого года пользователи «Яндекс Путешествий» запланировали в 2,5 раза больше зарубежных поездок с детьми, чем год назад. Чаще всего для такого отдыха россияне выбирают Турцию, Армению, Киргизию, Казахстан и Узбекистан. Среди стран дальнего зарубежья, помимо Турции, популярностью пользуются Мальдивы, Греция, Израиль и Таиланд.

Топ-10 зарубежных стран для отдыха с детьми в июле

Для каждой страны указана средняя цена перелёта в обе стороны

Турция — 33 300 руб.

Армения — 21 700 руб.

Киргизия — 19 400 руб.

Казахстан — 24 300 руб.

Узбекистан — 20 300 руб.

Азербайджан — 38 400 руб.

Таджикистан — 22 700 руб.

Мальдивы — 47 900 руб.

Греция — 24 500 руб.

Израиль — 48 400 руб.

Если говорить о зарубежных направлениях, то самыми популярными для путешествий с детьми стали Ереван, Анталья, Бишкек, Стамбул и Ташкент. Среди российских направлений лидируют Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Калининград и Махачкала.

Топ-10 российских направлений для отдыха с детьми в июле

Для каждого направления указана средняя цена перелёта в обе стороны.

Сочи — 14 500 руб.

Москва — 6 100 руб.

Санкт-Петербург — 8 000 руб.

Калининград — 9 950 руб.

Махачкала – 10 800 руб.

Минеральные Воды — 9 300 руб.

Новосибирск — 11 450 руб.

Казань — 5 800 руб.

Владивосток — 20 550 руб.

Самара — 6 650 руб.

Поездки туристов с детьми по России продлятся в среднем около 12 дней, в страны ближнего зарубежья — около 22, а в другие страны — около 18. В этом году россияне начали планировать отпуск с детьми в среднем на неделю раньше, чем год назад. Раньше всего они покупали билеты по России — за 82 дня до вылета. Поездки с детьми в страны дальнего зарубежья россияне начинают планировать за 78 дней, в страны ближнего — за 59.

В июле 2022 года стоимость перелёта туда и обратно по России почти не изменилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 11 450 рублей. При этом стоимость перелётов в страны ближнего зарубежья выросла на 14% (с 19 200 до 21 800 рублей), а в другие страны — на 48% (с 27 000 до 40 100 рублей).

/TOURBUS.RU