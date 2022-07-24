TEZ Tour полетит в Хургаду из Уфы и увеличит число рейсов из Самары и Казани

Туроператор сообщил о расширении региональных программ полетов в Египет на крыльях IFly

Авиакомпания IFly с 31 июля запускает полетную программу из столицы Башкирии в Хургаду. Также появятся новые рейсы в Египет из Самары и Казани, - сообщает сегодня АТОР.

Туроператор TEZ Tour расширил полетную программу в Египет, добавив новые маршруты из трех городов России. Рейсы для туроператора будет выполнять авиакомпания IFly. На этих же рейсах, возможно, возьмет блоки мест и еще один крупный туроператор. Ведется обсуждение этого вопроса, подробности объявят дополнительно.

Рейсы в Египет из Уфы F7 3527/F7 3528 будут выполняться 1 раз в 10 дней на широкофюзеляжных самолетах Airbus A330-300, которые вмещают до 378 пассажиров.

Рейс F7 3523/F7 3524 по маршруту Самара – Хургада – Самара состоится по четвергам и воскресеньям с 24.07.2022.

Рейс F7 3525/F7 3526 по маршруту Казань – Хургада – Казань – по четвергам и воскресеньям с 28.07.2022.

«Авиакомпания IFly получила все необходимые разрешения – как от российских, так и от египетских авиавластей, подтверждающие возможность выполнения рейсов», – рассказали в TEZ Tour.

Как поясняют в TEZ Tour, все кресла на рейсах IFly будут в любом случае отданы под турпакеты.

Полетная программа TEZ Tour из Москвы в Египет началась 28 мая, сейчас московские рейсы заполняются совместно с FUN&SUN. В совокупности на данный момент у TEZ Tour представлено 7 городов отправления в Египет: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Самара, Казань, Уфа.

Стоимость туров в Египет на 10 ночей с проживанием в отеле категории 4* на «все включено» из Самары начинается у TEZ Tour от 58 000 р. на человека, из Уфы — 60 750 р. на человека, из Казани – от 64 000 р. на человека, - сообщает АТОР.

/TOURBUS.RU