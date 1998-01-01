C cегодняшнего дня в России обнулили ставку НДС для отелей

В России с 1 июля начинает действовать новая мера поддержки гостиничной отрасли – ставка НДС для отелей становится нулевой, сообщает в пятницу пресс-служба Ростуризма.

"Нулевая ставка НДС распространяется на услуги по предоставлению мест для временного размещения гостей, а также на предоставление в аренду объектов туристической инфраструктуры. Получить льготу могут как уже работающие объекты, так и новые.

Срок предоставления льготы для всех таких объектов одинаковый – пять лет. А вот схема получения льготы для уже работающих и для новых объектов различается", — говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе Ростуризма, для уже работающих гостиничных объектов льготный период применения нулевой ставки НДС действует по 30 июня 2027 года. Для получения льготы отелям в конце III квартала этого года необходимо обратиться в налоговые органы с соответствующей налоговой декларацией.

"Объекты, которые вводятся в эксплуатацию после 1 января 2022 года, в том числе после реконструкции, сначала должны подать заявления о вступлении в специальный реестр в Ростуризм, а затем им будет необходимо обратиться в налоговые органы. После этого ставка НДС на услуги по размещению гостей и сдачу в аренду туристических объектов для них будет составлять 0% в течение 5 лет с даты ввода в эксплуатацию", — добавили в пресс-службе.

Как подчеркивают в ведомстве, "это историческое решение для отрасли, особенно в текущих условиях, когда бизнесу необходима дополнительна поддержка со стороны государства". В Ростуризме считают, что обнуление НДС должно повысить инвестиционную привлекательность отрасли, что приведет к росту числа качественных объектов размещения.

Напомним, что Госдума 22 марта приняла закон об антикризисных мерах налоговой поддержки в условиях санкций, он включает меры поддержки как для компаний, так и граждан. Один из пунктов документа предусматривает обнуление НДС на пять лет в отношении услуг по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения.

Напомним, что в конце мая заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко заявил, что Ростуризм проработает возможность обнуления налога на добавленную стоимость (НДС) и для туроператоров

По его словам, в России уже «были приняты беспрецедентные меры поддержки с освобождением от НДС гостиничной инфраструктуры на пять лет, поэтому сейчас надо действовать очень аккуратно».

Необходимо проработать экономическую модель и «оценить выпадающий доход с возможным развитием бизнеса и налогооблагаемую базу, которые приведут к тому, чтобы произошел баланс», отметил вице-премьер.

По данным агентства ТАСС, ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) попросила Чернышенко, Ростуризм, Минфин ввести нулевой НДС для туроператоров. В ассоциации тогда заявили, что освобождение от налога «позитивно отразится на ценообразовании турпродуктов, сделав их доступными большему количеству россиян».

/TOURBUS.RU