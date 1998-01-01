Дан старт онлайн-голосованию на MICE Award-2022

Борьбу за всероссийскую награду ведут 250 компаний

Первого июля стартовал второй этап 13-й профессиональной награды Russian Business Travel & MICE Award – открытое онлайн-голосование. В этом году подано рекордное число заявок на награду - ровно 250!

Выбрать лучших игроков российского рынка MICE и делового туризма предстоит в 15 номинациях. В их числе – лучшие конгрессные гостиницы Москвы и регионов России, альтернативные площадки для проведения мероприятий, региональные конгрессно-выставочные центры, весезонные курорты, лучшие организаторы конференций, инсентив-программ и business travel агентства, лучший ТИЦ в сфере создания и продвижения турпродуктов для business travel, лучший региональный офис в сфере развития и продвижения дестинации, лучшая региональная ТПП в сфере развития конгрессно-выставочной индустрии.

Рекордсмены среди номинаций по количеству соискателей - «Лучшая конгрессная гостиница Москвы категории 4*» (21 номинант), «Лучшая региональная конгрессная гостиница категории 4*» (26 номинантов), «Лучшая площадка для мероприятий (тематические парки, спортивные и культурные объекты)» (21 номинант), «Лучший организатор конференций» (28 номинантов), «Лучший организатор инсентив-программ» (14 номинантов), «Лучшее business travel агентство» (21 номинант), «Лучший ТИЦ в сфере создания и продвижения турпродуктов для business travel (20 номинантов).

География участников RBT&MA, как всегда, очень широка и охватывает практически все регионы России - от Калининграда на западе страны до Петропавловска-Камчатского на востоке.

Участвовать в голосовании могут все желающие: и участники рынка делового туризма и MICE, и корпоративные заказчики, и бизнес-путешественники.

Голосование продлится до 30 сентября . А на финальном этапе к выбору лауреатов и победителей на основе результатов открытого голосования подключится расширенный экспертный совет, в который входят топ-100 профессионалов рынка. Такой механизм определения лучших действует уже много лет и позволяет добиваться прозрачности и объективности присуждения наград.

Организаторы анонсировали важное новшество - с этого года результаты премии будут учитываться при расчете «Рейтинга событийного потенциала регионов» в показателе «Продвижение территории как событийной дестинации». Причём, будут учитываются, как количественные и качественные показатели региональных игроков в профильных номинациях, так и результаты в номинации «Лучший региональный офис в сфере развития и продвижения дестинации». Победители и лауреаты Russian Business Travel & MICE Award войдут в число номинантов Всероссийского конкурса Russian Travel Award, финал которого пройдет в феврале 2023 года в Санкт-Петербурге.

Ежегодная национальная премия Russian Business Travel & MICE Award – это событие федерального масштаба, объединяющее всех игроков российского рынка MICE и делового туризма.

Учредители награды RBT&MA – АНО «Проектный офис МICE» и медиахолдинг «Турбизнес». Поддержку проекту оказывают Торгово-промышленная Палата РФ и Федеральное агентство по туризму (Ростуризм). Регион-партнер – Самарская область.