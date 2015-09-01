«Аэрофлот» увеличивает число рейсов в Анталью

C 7 июля «Аэрофлот» будет летать из Москвы в Анталью до пяти раз в день вместо нынешних трех

Согласно данным системы бронирования авиакомпании «Аэрофлот», перевозчик принял решение чаще летать из Москвы в Анталью, - сообщает АТОР. Начиная с 7 июля на маршруте Москва – Анталья будет по четыре – пять рейсов в день вместо трех на сегодняшний день.

Таким образом, российская авиакомпания постепенно приближается по объемам перевозки к своему турецкому конкуренту Turkish Airlines, который выполняет более семи рейсов в день из Москвы и рейсы из регионов.

Несмотря на очень плотное расписание Turkish Airlines, туроператоры фиксируют нехватку мест на некоторые даты вплоть до конца лета. Потому увеличение объемов перевозки «Аэрофлота» эксперты АТОР оценивают позитивно.

По их мнению, увеличение перевозки будет актуально для туристов, которые предпочитают летать в Турцию на Turkish Airlines. Но на некоторые даты вплоть до конца лета мест на рейсах этого перевозчика уже нет. Теперь можно будет улететь на «Аэрофлоте», говорят в компании «Интурист».

О том, что на бортах самолетов, летающих из России в Турцию, наблюдается дефицит кресел, говорит и Артур Мурадян, генеральный директор компании Space Travel и вице-президент АТОР по выездному туризму. «Потому любое увеличение перевозки на турецком направлении – это хорошо. В том, что загрузка дополнительных бортов «Аэрофлота» будет высокой, сомневаться не приходится», – подчеркивает эксперт.

В пресс-службе ANEX Tour уточняют, что речь в вопросе востребованности рейсов «Аэрофлота» идет, прежде всего, о туристах, желающих лететь в Турцию с комфортом и готовых платить за это гораздо большие деньги, чем за полеты на рейсах других авиакомпаний.

Разница в цене между туром, сформированном на блочной перевозке и туром на рейсах «Аэрофлота» между тем ощутима, говорят в ANEX Tour.

Так, пакетный тур в Турцию на рейсах Pegas Fly и AZUR air сейчас можно купить за 100 400 р. на двоих на неделю в бюджетный отель категории 5*. Если же включить в такой же пакет перевозку «Аэрофлота», то цена возрастает в два, а то и в три раза с учетом того, что за перелет из Москвы в Анталью «Аэрофлот» просит 44,1 тыс. р. на человека в одну сторону.

Но спрос на такую перевозку в любом случае есть, уточняют в ANEX Tour, перевозку «Аэрофлота» берут в составе пакетов. «Есть и такие, кто бронируют у нас только наземное обслуживание, а билеты берут отдельно. Востребованы рейсы «Аэрофлота» в

Между тем сейчас в основном туристы бронируют туры, сформированные на чартерных рейсах и блочной перевозке туроператоров, поскольку они ощутимо выгоднее по цене,- отмечает АТОР.

Сейчас в Анталью помимо «Аэрофлота» и Turkish Airlines летают Pegasus Airlines, Pegas Fly, AZUR air, Red Wings, Corendon Airlines и «Азимут», на рейсах которых формируют туры Coral Travel, ANEX Tour, «Интурист», Fun&Sun, «Библио-Глобус» и Pegas Touristik.

/TOURBUS.RU