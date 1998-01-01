"Азимут" с 3 июля полетит в Анталью из Волгограда

Чартерные рейсы будут выполняться два раза в неделю на лайнерах Superjet 100

Авиакомпания "Азимут" с 3 июля начнет выполнять чартерные рейсы из Волгограда в Анталью (Турция), сообщает пресс-служба ПАО "Международный аэропорт Волгоград".

Чартерные туристические рейсы будут выполняться два раза в неделю — по средам и воскресеньям на лайнерах Superjet 100.

"Прилетать в волгоградский аэропорт самолеты авиаперевозчика будут в 14:55, вылетать в Анталью — в 15:55", — говорится в сообщении. На данный момент других перевозчиков на направлении нет. По информации «Интерфакса», авиакомпания "Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону, Краснодара и Минеральных Вод. Международный аэропорт "Волгоград" входит в перечень аэропортов федерального значения. Аэровокзальный комплекс состоит из терминалов внутренних и международных линий, грузового терминала, гостиницы и ряда других объектов. Взлетно-посадочная полоса имеет длину 2,8 тыс. м и ширину 45 м. Пропускная способность терминала внутренних воздушных линий составляет 720 человек в час, международных — 280 человек в час.

Как сообщается на сайте аэропорта Волгограда, заказчиком рейсов выступает туроператор с китайским корнями «И-Линь Туризм» входящий в AGE Dr.Hospital Management Group . Купить можно как пакетные туры, так и отдельно авиабилеты.

Согласно данным агрегаторов, купить билет с вылетом 10 июля по маршруту Волгоград – Анталья можно за 33,8 тыс. руб. на человека в одну сторону. На сайте авиакомпании «Азимут» пока билетов в Анталью из Волгограда в продаже нет, - отмечают в АТОР.

В АТОР также добавили, что в последнее время приходит все больше новостей о расширении географии вылетов в Турцию.

Так, федеральные туроператоры сообщили о старте программ в Анталью из Сочи, в Анталью и Даламан – из Самары.

Ранее пришли новости новых чартерных программ в Анталью из Нижнего Новгорода, а из Уфы и Екатеринбурга – и в Анталью, и в Даламан, а до этого рейсы в Турцию стартовали из Красноярска и Новосибирска.

/TOURBUS.RU