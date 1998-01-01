Новости «Россия» полетела из Сочи в Дубай Новые рейсы будут выполняться до четырех раз в неделю на самолетах SSJ-100

Авиакомпания "Россия" начала рейсы из Сочи в Дубай (ОАЭ), сообщает пресс-служба "Аэрофлота". Полеты будут выполняться до четырех раз в неделю на самолетах SSJ-100. Вылет из Сочи запланирован в 0:15, прибытие в Дубай – в 5:00. Обратный вылет в 6:10, прилет в Сочи в 9:05. По информации АТОР, билет в одну сторону обойдется от 15 256 р. на одного пассажира, за билет с багажом придется отдать на 3 тыс.р. больше. В июле перелет из Сочи в Дубай туда-обратно – от 20 тыс.р., с багажом – от 25 129 р. Перелет по маршруту Москва-Сочи-Дубай в обе стороны в первой половине июля – от 34 300 р. на одного (без багажа), с багажом – от 39 300 р. на одного. Для сравнения: перелет из Москвы в Дубай и обратно на рейсе flydubai обойдется от 48 752 р. на одного. За путешествие с Emirates придется заплатить еще больше: 67 240 р. Эмират Дубай в первом квартале 2022 года принял 3,97 млн иностранных туристов, что более чем втрое больше, чем за тот же период годом ранее – 1,27 млн, сообщили нам в начале лета в департаменте экономики и туризма Дубая. "Рост международного туризма в первом квартале стал самым большим с начала пандемии. Эмират принял 3,97 млн иностранных туристов, это более чем втрое больше, чем за тот же период годом ранее. Особенно хорошим месяцем стал март, когда число иностранцев составило 1,78 млн, что на 11% больше, чем в том же месяце 2019 года до пандемии. Статистика учитывает только туристов, которые провели в отелях эмирата не менее одной ночи", — говорится в сообщении. По данным департамента, отели Дубая за три месяца 2022 года достигли среднего уровня загрузки в 82%, что почти соответствует уровню 2019 года. По этому показателю Дубай занял первое место в мире, опередив Лондон (56%), Нью-Йорк (55,3%) и Париж (51,2%). "Также выросли средняя стоимость забронированного номера в сутки (649 дирхамов ОАЭ или 11 тыс. рублей), продолжительность пребывания гостей (4,3 ночи) и общее количество ночей, забронированных туристами (10,22 млн). Инвестиции в гостиничный сектор помогли увеличить предложение: количество отелей выросло на 8%, а количество номеров – на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года", — отметили в департаменте. /TOURBUS.RU



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