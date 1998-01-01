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03 августа
«Победа» планирует полностью перебазироваться из Внуково в Шереметьево

Переход лоукостера в новый базовый аэропорт может произойти уже в сентябре


  

Дочерняя компания «Аэрофлота» — лоукостер «Победа» — может полностью перебазироваться из Внуково в Шереметьево, пишут «Известия» со ссылкой на четыре источника, знакомых с планами авиакомпании. Два собеседника газеты сообщили, что перевод в другой аэропорт возможен уже в сентябре. Сейчас Шереметьево является базовым аэропортом для «Аэрофлота», Внуково — для «Победы».

Пресс-служба «Победы» подтвердила РБК, что перевод рейсов в Шереметьево обсуждается, решение по вопросу «может быть принято к июлю».

«Аэропорт Шереметьево для авиакомпании «Победа» хорошо знаком, компания до летнего расписания 2022 года часть полетов выполняла из этого аэропорта.

Компанию полностью устраивает качество обслуживания рейсов, в том числе способность Шереметьево осуществлять разворот рейсов за 25 минут, что позволяет лоукостеру держать налет на высоком уровне и быть максимально эффективным», — заявили в пресс-службе «Победы».

Источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил РБК, что хэндлинговая компания Внуково UTG неожиданно прислала «Победе» уведомление о расторжении действующего контракта, после чего предложила новые условия работы по наземному обслуживанию с повышением тарифа по большинству услуг на 30–40%.

«Победа» выполняла полеты из Шереметьево в мае 2021 года и планировала наращивать полеты из этого аэропорта летом 2022 года. Но из-за санкций с апреля компания временно прекратила полеты из Шереметьево, чтобы эффективнее использовать авиапарк.

По данным «Известий», в случае переезда обслуживать рейсы «Победы» будут в терминале-D Шереметьево, где компания в прошлом году уже открыла брифинг-пространство для своих экипажей (там они готовятся к полетам). Однако окончательное решение по терминалу не принято.

Повлиять на решение перебазировать авиакомпанию из Внуково в Шереметьево могут тарифы на обслуживание в нынешнем базовом аэропорту «Победы», сказали несколько источников «Известий». «Победа» является крупнейшим перевозчиком Внуково: в 2021 году на долю авиакомпании пришлось 48% пассажиропотока аэропорта.

«Заместить «Победу» Внуково будет очень сложно. Конечно, речи не идет о том, что Внуково загнется без «Победы». Во-первых, считать надо не только в пассажирах, но и в деньгах. Во-вторых, проблемы могут быть у тех, кто закредитован донельзя. Да, встанет вопрос о том, чтобы привлечь новых перевозчиков, попытаться кого-то перетянуть к себе. Вероятно, надо будет оптимизировать персонал, возможно, придется вернуться к практике, когда часть терминала была закрыта. Но через это предстоит пройти не только Внуково», — объяснил Олег Пантелеев, исполнительный директор агентства «АвиаПорт».

 

«Пассажиры же не заметят особой разницы в сервисе при смене аэропорта базирования «Победы», заверили эксперты. Но когда во Внуково проведут метро, это будет единственный аэропорт в своем роде, безоговорочно лучший с точки зрения транспортной доступности, — этого преимущества пассажиры лоукостера могут лишиться», - заключил Олег Пантелеев.

/TOURBUS.RU


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