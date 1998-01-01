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В гостиницах хотят отдыхать 36% россиян

Аналитический центр сервиса Туту.ру выяснил, где российские туристы предпочитают ночевать во время отпуска

Аналитический центр сервиса Туту.ру выяснил, где россияне предпочитают ночевать в поездках. В опросе, прошедшем на сайте сервиса, приняли участие 2026 человек.

Больше всего респондентов (36%) предпочитают стандартный вариант размещения в гостиницах. Квартиры или комнаты во время поездок снимают 15% опрошенных, столько же выбирают отпуск в палатке.

У друзей и родственников предпочитают останавливаться 11% путешественников, 10% отдыхают в санаториях и пансионатах, 8% — в хостелах и гостевых домах, 4% — в загородных домах и на турбазах. Такой интересный вид размещения, как глэмпинг, пока ставят для себя на первое место 1% опрошенных.

Ранее сервис Туту.ру выяснил, что для россиян самое важное при выборе отеля. Для 26% опрошенных самым важным фактором при выборе гостиницы оказалась цена за ночь, 24% на первое место ставят оценки и отзывы, а 16% — расстояние до моря, центра города или основных достопримечательностей — в зависимости от цели поездки.

Для 15% российских путешественников самый значимый фактор — это количество «звёзд» у отеля, а для 7% — условия отмены брони и возврата денег. Около 4% россиян при выборе отеля в первую очередь обращают внимания на наличие питание, его стоимость и разнообразие.

Столько же (4%) смотрят на то, является ли отель pet friendly — можно ли там останавливаться с питомцем.

Для 2% наиболее важен бренд, они останавливаются только в сетевых отелях.

Наконец, 2% в первую очередь думают о своём досуге: для 1% важно наличие детской анимации и ещё для 1% — наличие бассейна, сауна или SPA-услуг.

Результаты опроса «Где предпочитаете ночевать в отпуске?»

36% — в гостинице

15% — в палатке

15% — снимаю квартиру/комнату

11% — у друзей или родственников

10% — в санатории/пансионате

8% — в хостелах или гостевых домах

4% — в загородных домах отдыха и на турбазах

1% — в глэмпингах

/TOURBUS.RU