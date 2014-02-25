Сербия отменила все все антиковидные ограничения на въезд

В Сербии с 3 мая были отменены все антиковидные ограничения на въезд для граждан страны и иностранных туристов, сообщает пресс-служба правительства республики, на которую ссылается «Интерфакс».

«Со вторника, 3 мая, прекращаются все меры контроля и ограничения на въезд лиц в Республику Сербию в связи с инфекционным заболеванием Covid-19 как для иностранных, так и для граждан страны», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Согласно постановлению, с полуночи 3 мая граждане Сербии и иностранные граждане при въезде в страну не обязаны предоставлять отрицательный ПЦР-тест, доказательства перенесенной болезни или свидетельство о вакцинации, независимо от того, из какой страны мира они приезжают в республику.

Для поездки сроком менее 30 дней виза в страну не требуется.

Напомним, что Сербия осталась единственной европейской страной, по-прежнему связанной с Россией прямым авиасообщением. Добраться до Белграда из Москвы можно прямым рейсом а/к Air Serbia. Время в пути – около 3 часов.Стоимость в один конец на 10 мая – 40,3 тыс. руб. За багаж нужно доплатить еще 3,8 тыс.

Как мы сообщали ранее,в другой стране на Балканах — Болгарии - согласно решению минздрава с начала мая для въезда также больше не нужно будет предъявлять сертификат о вакцинации от коронавируса, либо тест на ковид. Все санитарные протоколы упразднены.

В апреле в Болгарии был снят режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации, введенный из-за пандемии коронавируса. Внутри страны упразднен контроль над соблюдением противоэпидемических мероприятий, отменено обязательное ношение защитных масок и другие ограничительные меры.

По информации АТОР, теперь для въезда в Болгарию требуется либо болгарская национальная виза, либо действующий многократный шенген либо национальная виза Хорватии, Кипра или Румынии.

При этом, как мы сообщали ранее, с 25 марта визовые центры Болгарии в Москве, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и других городах России не принимают заявления с оплатой консульского сбора.

Из-за международных санкций прямого авиасообщения между Россией и Болгарией нет. Добраться из Москвы до Варны можно с пересадкой в Стамбуле, до Софии – с пересадкой в Белграде, Стамбуле или Дубае.

Кроме того, восстановлено движение ежедневного международного поезда между двумя городами, прерванное из-за пандемии два года назад, восстановлено. Стоимость билета в одну сторону – от 41 лева (примерно 1 600 р.) на одного пассажира.

/TOURBUS.RU