Минтранс РФ согласует дополнительные рейсы турецких авиакомпаний при условии паритета

Минтранс РФ готов согласовать дополнительные рейсы турецких авиакомпаний при одобрении Турцией аналогичных заявок от российских перевозчиков, сообщили в пресс-службе ведомств, которую цитирует «Интерфакс».

"Действующим соглашением о воздушном сообщении между Россией и Турцией предусмотрен паритет по количеству международных рейсов, выполняемых авиакомпаниями стран. На сегодняшний день турецким авиакомпаниям разрешено выполнять 290 рейсов в Россию в неделю. Российским же перевозчикам выданы разрешения только на 122 рейса в неделю", — заявил представитель министерства.

"Как только турецкой стороной будут одобрены в полном объеме заявки на выполнение рейсов российских перевозчиков в Турцию, российские авиавласти будут готовы вернуться к рассмотрению вопроса продления разрешений и увеличения частоты для турецких авиакомпаний", — отметил он.

Ранее авиакомпания Turkish Airlines отменила часть дополнительных рейсов из аэропортов РФ на курорты Турции на майские праздники из-за отказа в их согласовании авиационными властями России. Кроме того, все рейсы Turkish Airlines из Москвы в аэропорт Даламан отменены до 15 мая. Полетная программа в курортный регион на Эгейском побережье Турции должна была начаться с 29 апреля.

Также сегодня стало известно, что Российский союз туриндустрии (РСТ) обратился в правительство РФ с просьбой разрешить турецким перевозчикам выполнять больше рейсов в Россию, что позволит туроператорам исполнить обязательств перед клиентами по ранее приобретённым поездкам.

Как рассказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, из-за угрозы ареста российских самолетов при вылете на турецкие курорты возможности туроператоров по формированию полетных программ накануне высокого сезона оказались сильно ограничены.

«РСТ еще в начале марта в качестве решения этой проблемы предлагал привлечь для перевозки туристов иностранные авиакомпании. И сейчас эта работа активно ведётся именно на турецком направлении. Однако, по имеющейся у нас информации, запросы турецких авиакомпаний на увеличение количества рейсов, ориентированных, прежде всего, на российских туристов, согласовываются Росавиацией лишь на 30%.

Этот объем недостаточен для удовлетворения спроса на поездки в Турцию, в том числе на первую половину мая, включая уже проданные туры», – сказала она.

Ирина Тюрина также сообщила, что некоторые туроператоры столкнулись с трудностями при получении квот на полетные программы турецких авиакомпаний.

«Это ставит турфирмы в сложное положение. В случае отсутствия блоков мест на рейсы турецких перевозчиков они не смогут выполнять обязательства перед туристами по переносу уже оплаченных туров и возврату денежных средств.

Поэтому РСТ просит правительство рассмотреть возможность увеличить число дополнительных рейсов для турецких авиакомпаний – в объеме, который необходим для исполнения российскими туроператорами своих обязательств по договорам с одной стороны, и достаточном для удовлетворения потребительского спроса на Турцию с другой», — подчеркнула представитель РСТ.

/TOURBUS.RU