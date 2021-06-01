На майские праздники россияне отправятся в Турцию и Сочи

Туроператоры рассказали, где наши туристы встретят в этом году весенние праздники

В этом году в начале мая россияне будут отдыхать по четыре дня на День весны и труда (с 30 апреля по 3 мая) и на День Победы (с 7 по 10 мая).

Как сообщает «Интерфакс», в общем рейтинге самых популярных направлений отдыха российские города и курорты занимают первую строчку с большим отрывом.

В компании Fun&Sun лидером среди внутрироссийских направлений назвали Сочи. На втором месте – экскурсионные туры в Казань с чартерным перелетом из Москвы и Санкт-Петербурга. Третье место занимает Анапа, куда сейчас можно добраться на автомобиле или поезде, так как аэропорт закрыт после 24 февраля.

Далее следуют экскурсионные туры в Санкт-Петербург, отдых в Геленджике, экскурсионные туры в Тюмень на чартерах из Москвы. Седьмое место на майские заняли поездки в Москву для туристов из регионов.

В первую десятку также вошли оздоровительные туры на курорты Кавминвод, экскурсионные туры в Калининград и поездки в Подмосковье.

Аналогичная ситуация и в компании «Интурист», где лидером по бронированиям на майские тоже стал Сочи. Также высоким спросом пользуются Анапа, Геленджик и курорты Кавминвод, - сообщает «Интерфакс».

«Лидер спроса на майские – Турция, Россия на втором месте, третью строчку занимают ОАЭ и Египет, на четвертом месте Абхазия, на пятом сразу несколько очень разных по характеру отдыха стран – Армения, Мальдивы, Азербайджан, Таиланд и Шри-Ланка, немного отстает Сербия, также бронируют Катар и Сейшелы», — добавили в пресс-службе Fun&Sun .

В «Интуристе» первое место по количеству проданных туров на майские праздники тоже заняла Турция. На втором месте – туры по России, третье место заняла Абхазия, потеснив курорты Египта и ОАЭ. Также пользуются спросом Мальдивы, Шри-Ланка, новички рейтинга – Армения, Узбекистан и Сербия, которые стали востребованы на фоне закрытых для путешествий стран Европы.

«Наибольший рост продаж на майские праздники по сравнению с тем же периодом прошлого года показывают Турция и Египет, причем спрос на последний вырос в 10 раз из-за запуска прямых рейсов на курорты. На 22% выросли продажи туров ОАЭ», — добавили в компании.

Турция стала самым популярным направлением на майские и у туроператора Coral Travel. Второе место занимает Россия, замыкают тройку лидеров ОАЭ. Далее следует Египет и экзотические страны, такие, как Таиланд, Шри-Ланка.

В свою очередь, в пресс-службе туроператора Space Travel отметили, что Турция входит в топ самых популярных направлений на майские праздники, однако лидером продаж стали Объединенные арабские эмираты. На втором месте – Мальдивы, далее следуют Россия и Турция.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи ОАЭ выросли на 60%, спрос на Мальдивы – на 30%, Россия и Турция тоже подросли – по 30% соответственно», — добавили в компании.

/TOURBUS.RU